14:26 26.04.2026
Синоптик объяснила причину заморозков в Москве в апреле

Синоптик Паршина: заморозки наблюдались в Москве из-за циркуляции атмосферы

Московский Кремль. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в апреле наблюдались заморозки до минус трех градусов.
  • Похолодание и ночные заморозки в апреле объясняются циркуляцией атмосферы и распространением холодного воздуха с северных морей.
  • Отсутствие облаков способствует охлаждению почвы и воздуха, что может приводить к заморозкам.
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Заморозки до минус трех градусов наблюдались в столице в ночное время в апреле из-за циркуляции атмосферы, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
"Похолодание в Москве, включая ночные заморозки до минус трех и осадки с мокрым снегом в апреле, объясняется циркуляцией атмосферы. Циклоны распространяют холодный воздух с северных морей, в основном с Баренцева моря", - пояснила синоптик.
Паршина добавила, что "механизм заморозков" работает благодаря отсутствию облаков. Если они есть на небе, то у поверхности Земли создается "парниковый эффект", и тепло сохраняется.
"Если есть облачность, то тепло не уходит, так как оно отражается от облаков и возвращается обратно, создавая парниковый эффект. А когда нет облаков, то тепло Земли уходит, и почва охлаждается, а от нее понижается температура приземного слоя воздуха. Степень охлаждения может доходить до заморозков от минус одного-трех градусов", — объяснила собеседница агентства.
ОбществоЗемляМоскваЛюдмила ПаршинаГидрометцентр
 
 
