Синоптик объяснила причину заморозков в Москве в апреле

- В Москве в апреле наблюдались заморозки до минус трех градусов.
- Похолодание и ночные заморозки в апреле объясняются циркуляцией атмосферы и распространением холодного воздуха с северных морей.
- Отсутствие облаков способствует охлаждению почвы и воздуха, что может приводить к заморозкам.
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Заморозки до минус трех градусов наблюдались в столице в ночное время в апреле из-за циркуляции атмосферы, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
"Похолодание в Москве, включая ночные заморозки до минус трех и осадки с мокрым снегом в апреле, объясняется циркуляцией атмосферы. Циклоны распространяют холодный воздух с северных морей, в основном с Баренцева моря", - пояснила синоптик.
"Если есть облачность, то тепло не уходит, так как оно отражается от облаков и возвращается обратно, создавая парниковый эффект. А когда нет облаков, то тепло Земли уходит, и почва охлаждается, а от нее понижается температура приземного слоя воздуха. Степень охлаждения может доходить до заморозков от минус одного-трех градусов", — объяснила собеседница агентства.
