Синнер вышел в четвертый круг "Мастерса" в Мадриде

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в четвертый раунд теннисного турнира серии "Мастерс" в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.

В матче третьего круга Синнер, который посеян на турнире под первым номером, обыграл датчанина Элмера Мёллера со счетом 6:2, 6:3. Спортсмены провели на корте 1 час 17 минут.