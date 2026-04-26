Синнер вышел в четвертый круг "Мастерса" в Мадриде

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в четвертый раунд теннисного турнира серии "Мастерс" в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
В матче третьего круга Синнер, который посеян на турнире под первым номером, обыграл датчанина Элмера Мёллера со счетом 6:2, 6:3. Спортсмены провели на корте 1 час 17 минут.
26 апреля 2026 • начало в 17:10
2 : 06:26:3
В четвертом раунде Синнер сыграет против победителя встречи Кэмерон Норри (Великобритания, 19-й сеяный) - Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина).
Шнайдер вышла в третий круг турнира в Мадриде
23 апреля, 15:57