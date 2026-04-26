Россиян предупредили о штрафах за выгул питомцев на пляжах

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. За выгул домашних животных на пляже россиянам может грозить штраф до трех тысяч рублей, рассказала РИА Новости адвокат Адвокатской палаты Московской области, член союза юристов-блогеров на базе АЮР и МГЮА Евгения Филиппова.
Кроме того, она подчеркнула, что запрет действует только на официальных оборудованных пляжах, которые внесены в специальный реестр МЧС - на остальных участках береговой линии, не предназначенных для массового купания, выгул животных не запрещен.
Филиппова добавила, что данное правило введено первую очередь для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и безопасности всех отдыхающих.
"За нарушение установленного запрета предусмотрена административная ответственность по статье 8.52 КоАП РФ: для граждан штраф составляет от полутора до трех тысяч рублей, для должностных лиц - от пяти до пятнадцати тысяч рублей, для юрлиц - от пятнадцати до тридцати тысяч рублей", - сказала юрист.
По словам адвоката, местные власти также могут устанавливать свои правила. Например, в Москве штраф за нарушение правил выгула животных на пляжах составляет от одной до двух тысяч рублей. А в Санкт-Петербурге штраф за аналогичное нарушение составляет от одной до пяти тысяч рублей.