Сальдо прокомментировал выделение ЕС кредита Украине
10:43 26.04.2026
Сальдо прокомментировал выделение ЕС кредита Украине

Сальдо назвал выделение ЕС кредита Украине курсом на затягивание конфликта

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страны ЕС утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на финансовую и военную поддержку на 2026–2027 годы.
  • Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что выделение Евросоюзом кредита Украине является продолжением курса на затягивание конфликта.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что выделение Евросоюзом кредита Украине является продолжением уже взятого курса на затягивание конфликта.
"Решение Европейского союза о выделении очередного крупного пакета финансирования Украине — это, по сути, продолжение уже взятого курса на затягивание конфликта. Речь идет не только о деньгах, но и о политическом сигнале: Брюссель подтверждает готовность и дальше поддерживать киевские власти, несмотря на очевидные последствия для самой Европы", - сказал Сальдо.
Страны ЕС утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на финансовую и военную поддержку на 2026–2027 годы, заявил ранее глава Евросовета Антониу Кошта.
