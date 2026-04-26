Рыбакина вышла в четвертый круг теннисного турнира в Мадриде

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла Чжэн Циньвэнь из Китая в третьем круге турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:3 в пользу второй ракетки мира. Чжэн Циньвэнь имеет 36-й номер рейтинга Женской теннисной ассоциации. Теннисистки провели на корте 2 часа 21 минуту.
Madrid Open
26 апреля 2026 • начало в 21:10
Завершен
В четвертом круге Рыбакина встретится с победительницей матча между представляющей Австрию Анастасией Потаповой (56) и Еленой Остапенко (40) из Латвии.
