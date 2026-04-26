22:52 26.04.2026
Аракчи планирует посетить Петербург и встретиться с Путиным

© AP Photo / Vahid SalemiАббас Аракчи
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол Ирана Казем Джалали сообщил, что в рамках визита Аракчи возможна его встреча с Путиным.
  • Кроме того глава МИД Ирана планирует посетить Санкт-Петербург.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббаса Аракчи, который направляется в РФ с визитом, может посетить Санкт-Петербург и встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
Аракчи, как сообщал иранский МИД, уже вылетел в Россию, при этом ранее сообщалось, что он посетит Москву.
По утверждению Джалали, который опубликовал сообщение в соцсети X, визит главы иранского МИД "в продолжение дипломатических усилий, направленных на продвижение интересов во время исходящих извне угроз", планируется "в Санкт-Петербург", где может пройти встреча.
Аракчи посетит Российскую Федерацию 27 апреля, он рассчитывает провести встречу с Путиным, заявил Джалали.
