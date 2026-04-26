Путин пошутил об обещании российского боксера не кусаться - РИА Новости Спорт, 26.04.2026
14:47 26.04.2026 (обновлено: 15:30 26.04.2026)
Путин пошутил об обещании российского боксера не кусаться

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Президент РФ Владимир Путин и чемпион мира по боксу 2025 года Всеволод Шумков на церемонии вручения государственных наград победителям чемпионатов мира по боксу
Президент РФ Владимир Путин и чемпион мира по боксу 2025 года Всеволод Шумков на церемонии вручения государственных наград победителям чемпионатов мира по боксу
Президент РФ Владимир Путин и чемпион мира по боксу 2025 года Всеволод Шумков на церемонии вручения государственных наград победителям чемпионатов мира по боксу
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин наградил российских боксеров, среди которых был Всеволод Шумков.
  • После награждения один из присутствующих заметил, что Шумков обещает больше не кусаться за ухо, на что Путин с улыбкой сказал: "Пускай кусается, пусть боятся".
  • Президент вспомнил о поступке Майка Тайсона, который откусил кусок уха у противника на ринге.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после награждения российского боксера Всеволода Шумкова вспомнил про поступок американца Майка Тайсона, который на ринге откусил противнику кусок уха.
В среду глава государства вручил государственные награды российским боксерам, среди которых был Шумков.
После церемонии награждения спортсмены попросили Путина сфотографироваться с ними. После того, как с президентом сделал фотографию Шумков, один из присутствующих заметил, что боксер обещает больше не кусаться за ухо.
"Пускай кусается, пусть боятся", - с улыбкой отметил Путин.
"Как известно, один знаменитый боксер не просто откусил кусок уха у противника, но и выплюнул на ринг", - сказал он.
Одна из спортсменок, награжденных президентом, добавила, что это был Тайсон.
"Он самый", - отметил президент.
Шумков 13 декабря завоевал золото мирового первенства, победив в финале в весовой категории до 60 кг олимпийского чемпиона 2024 года Абдумалика Халокова из Узбекистана. Позднее тренер узбекистанской сборной Рахматжон Рузиохунов утверждал, что в третьем раунде боя россиянин укусил Халокова за ухо.
