Выходка посла Украины во время стрельбы в Вашингтоне поразила журналиста

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ирландский журналист Чей Боуз подверг критике посла Украины в США Ольгу Стефанишину за фотографию, сделанную во время стрельбы на торжественном ужине.
- Стефанишина опубликовала фотографию, на которой она прячется за столом во время инцидента, и отметила, что "повезло тем, кто был рядом с украинцами".
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X подверг критике посла Украины в США Ольгу Стефанишину за фотографию, сделанную во время стрельбы на торжественном ужине с корреспондентами пула Белого дома.
"Укрожулики никогда не упустят возможность самопиара", — написал он.
Стефанишина опубликовала в соцсетях фотографию, на которой она прячется за столом во время инцидента. В ее посте она также написала, что "повезло тем, кто был рядом с украинцами".
Боуз обратил внимание, что только украинцы на "впечатляющей" фотографии спрятались за столом, пока все остальные гости спокойно сидели.
Президента США Дональда Трампа и других сотрудников администрации экстренно эвакуировали c торжественного ужина с корреспондентами пула Белого дома в отеле Washington Hilton после того, как там раздались выстрелы. Подозреваемого оперативно задержали, он получил ранения.
По информации корреспондента New York Post, задержанный — 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллан. The Washington Post пишет, что он выжил и отправлен в больницу.