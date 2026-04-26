Выходка посла Украины во время стрельбы в Вашингтоне поразила журналиста - РИА Новости, 26.04.2026
15:07 26.04.2026 (обновлено: 15:39 26.04.2026)
Выходка посла Украины во время стрельбы в Вашингтоне поразила журналиста

Боуз раскритиковал Стефанишину за самопиар во время покушения на Трампа

© Фото : соцсети Ольги Стефанишиной
  • Ирландский журналист Чей Боуз подверг критике посла Украины в США Ольгу Стефанишину за фотографию, сделанную во время стрельбы на торжественном ужине.
  • Стефанишина опубликовала фотографию, на которой она прячется за столом во время инцидента, и отметила, что "повезло тем, кто был рядом с украинцами".
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X подверг критике посла Украины в США Ольгу Стефанишину за фотографию, сделанную во время стрельбы на торжественном ужине с корреспондентами пула Белого дома.
"Укрожулики никогда не упустят возможность самопиара", — написал он.

Стефанишина опубликовала в соцсетях фотографию, на которой она прячется за столом во время инцидента. В ее посте она также написала, что "повезло тем, кто был рядом с украинцами".
Боуз обратил внимание, что только украинцы на "впечатляющей" фотографии спрятались за столом, пока все остальные гости спокойно сидели.
Президента США Дональда Трампа и других сотрудников администрации экстренно эвакуировали c торжественного ужина с корреспондентами пула Белого дома в отеле Washington Hilton после того, как там раздались выстрелы. Подозреваемого оперативно задержали, он получил ранения.
По информации корреспондента New York Post, задержанный — 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллан. The Washington Post пишет, что он выжил и отправлен в больницу.
