Рейтинг@Mail.ru
На стадионах запретили плакаты, не соответствующие традиционным ценностям - РИА Новости Спорт, 26.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 26.04.2026
На стадионах запретили плакаты, не соответствующие традиционным ценностям

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутбол.
Футбол. - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Футбол.. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Болельщики в России не смогут проносить на официальные спортивные мероприятия средства поддержки с надписями или изображениями, не соответствующими традиционным ценностям.
  • Зрителям запрещено проносить на мероприятия средства индивидуальной мобильности и беспилотные воздушные суда, за исключением случаев, когда пронос согласован с организаторами.
  • Пронос горнов, дудок и вувузел допускается только при условии согласования с организатором официального спортивного соревнования или уполномоченным им лицом.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Болельщики в России не смогут проносить на официальные спортивные мероприятия средства поддержки, содержащие надписи или изображения, не соответствующие традиционным ценностям, следует из постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, теперь на средствах поддержки не должно быть надписей и изображений, не соответствующих традиционным ценностям.
Кроме того, зрителям в местах проведения официальных спортивных соревнований теперь запрещается проносить или использовать средства индивидуальной мобильности и беспилотные воздушные суда, за исключением случаев, когда пронос таких предметов согласован с организаторами.
Также в обновленном документе допускается пронос горнов, дудок и вувузел только при условии согласования зрителем с организатором официального спортивного соревнования или уполномоченным им лицом.
Отмечается, что такие приспособления для должны размещаться в местах, где они не будут мешать другим зрителям.
СпортОбществоРоссия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    А. Уолтон
    66
    23
  • Теннис
    Завершен
    Б. Бенчич
    Д. Шнайдер
    67
    26
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Д. Галфи
    66
    32
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Ак Барс
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Оренбург
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Майнц 05
    Бавария
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Кристал Пэлас
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Локомотив
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Барселона
    0
    2
  • Футбол
    Отменен
    Ростов
    Торпедо
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Ньюкасл
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    ЦСКА
    0
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    Ф. Марожан
    666
    274
  • Футбол
    Завершен
    Анже
    ПСЖ
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Атлетик Бильбао
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Оттава
    Каролина
    2
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала