Pinterest: что это за платформа, зачем нужна и как пользоваться в 2026 году

Миллионы людей используют Pinterest, чтобы собрать идеи для ремонта, найти вдохновение перед важным проектом или выстроить визуальный стиль бренда. Все, что нужно знать о Пинтерест в 2026 году: от первого входа до продвижения бизнеса — в материале РИА Новости.

Что такое Pinterest

Pinterest — это визуальная поисковая платформа, где пользователи находят, сохраняют и систематизируют изображения и видео по любым темам: от рецептов и дизайна интерьера до моды, путешествий и бизнес-идей.

Запущен в марте 2010 года тремя американскими предпринимателями Беном Силберманном, Полом Сиаррой и Эваном Шарпом. Силберманн до этого работал в рекламном отделе Google. Идея была простой: дать людям инструмент для коллекционирования всего визуально интересного в интернете — так, как коллекционируют вырезки из журналов на пробковой доске.

Сегодня это одна из крупнейших платформ в мире. По данным Statista , в четвертом квартале 2025 года Pinterest насчитывал 619 миллионов активных пользователей в месяц — рекордный показатель за всю историю платформы. Более 69% аудитории составляют женщины, при этом примерно треть пользователей — миллениалы в возрасте от 25 до 34 лет.

Важное уточнение о терминах. Многие называют Pinterest "соцсетью", и это отчасти верно. Но точнее называть его визуальной поисковой системой: здесь не общаются в комментариях и не листают ленту новостей друзей. Сюда приходят с конкретным намерением — найти идею, сохранить референс, вдохновиться.

96% поисковых запросов на Pinterest не содержат упоминания конкретных брендов — люди ищут "идеи для кухни", "осенний образ" или "минималистичный офис", а не названия компаний. Это принципиально отличает платформу от многих конкурентов.

Как устроен Пинтерест: пины, доски и лента

Чтобы ориентироваться в интерфейсе, нужно понять три ключевых понятия.

Пин (pin) — это отдельная единица контента: изображение или короткое видео с заголовком, описанием и, как правило, ссылкой на источник. Пины публикуют пользователи, они же могут сохранять чужие пины к себе. Средний пин живет на платформе около 3,88 месяца — гораздо дольше, чем публикации в других соцсетях.

Доска (board) — это тематическая коллекция пинов. Можно представить ее как папку или альбом: "Идеи для спальни", "Рецепты на неделю", "Вдохновение для бренда". Доски бывают открытыми, закрытыми (только для вас) и групповыми (несколько участников).

Лента — это персонализированная главная страница, которая показывает пины на основе ваших интересов, сохраненных материалов и поисковых запросов. Чем активнее вы пользуетесь платформой, тем точнее лента подбирает контент.

Зачем нужен Pinterest

Pinterest закрывает несколько совершенно разных задач — в зависимости от того, кто им пользуется.

Идеи, вдохновение и поиск картинок в Пинтерест

Самое очевидное применение — поиск идей. Собираетесь переставить мебель в комнате? Ищете образ для вечеринки? Планируете татуировку или свадьбу? Pinterest — первое место, куда стоит заглянуть. Здесь миллиарды изображений, организованных так, что поиск вдохновения занимает минуты.

По данным платформы , 8 из 10 пользователей приходят на Pinterest, чтобы почувствовать себя в позитивной атмосфере. Это принципиальное отличие от других платформ: здесь нет токсичных споров в комментариях или тревожных новостей, только красивые идеи и полезный контент.

Референсы, подборки и сохранение изображений

Для тех, кто работает с визуалом — дизайнеров, фотографов, стилистов, архитекторов — Pinterest давно стал профессиональным инструментом. Здесь удобно собирать референсы (примеры для вдохновения и ориентиры при работе над проектом) и мудборды (moodboard) — визуальные коллажи, которые передают настроение и стиль будущего проекта.

“В России Pinterest занял особую нишу — платформы для поиска вдохновения и референсов. Это хорошо прослеживается по тому, как российские пользователи реально используют сервис. Тату-мастера собирают референсы для клиентов и публикуют свое портфолио. Дизайнеры интерьеров ведут мудборды под конкретные проекты. Стилисты и обычные пользователи ищут луки и собирают капсульные гардеробы. Архитекторы, иллюстраторы, фотографы — все они используют Pinterest как рабочий инструмент, а не развлечение. Платформа фактически заменяет папку с референсами: вместо хаоса скриншотов в телефоне — структурированные доски по темам, доступные с любого устройства и легко расшариваемые с клиентом или командой, — сказал РИА Новости руководитель отдела мониторинга и аналитики диджитал-агентства "Интериум" Дмитрий Мораренко. — По собственным данным аккаунтов, которые мы анализировали, аудитория Pinterest в России исключительно молодая — 48–52% пользователей находятся в возрасте 18–24 лет, еще около 29% — в сегменте 25–34 года. Это поколение, которое мыслит образами и картинками. При этом демография существенно зависит от типа контента: лайфстайл-аккаунты собирают аудиторию на 85% женскую, тогда как тематические подборки (автомобили, японская культура, татуировки) дают почти паритет”.

Продвижение бизнеса и трафик: как зарабатывать в Pinterest

Для бизнеса Pinterest — недооцененный источник органического трафика. Механика простая: компания публикует пин с изображением товара или услуги, добавляет ссылку на сайт или карточку товара. Пользователь видит пин в ленте или в поиске, переходит на сайт и готов покупать. Пользователи Pinterest в три раза чаще кликают на пин и переходят на сайт бренда, чем на публикации в других социальных сетях.

“Pinterest — это одна из немногих платформ, где органический, то есть бесплатный, трафик все еще работает и, главное, конвертируется, - подчеркивает Дмитрий Мораренко. — По глобальной статистике, 85% пользователей Pinterest заходят на платформу, когда начинают планировать новую покупку. Это делает Pinterest скорее инструментом e-commerce, чем развлекательной сетью”.

По словам эксперта, есть несколько моделей монетизации платформы.

Карточки товаров и прямой трафик на магазин.

“Если у вас интернет-магазин или страница на маркетплейсе, вы публикуете визуальные карточки товаров с прямой ссылкой на покупку. Pinterest по своей природе — это уже "намерение купить", поэтому трафик с него отличается высоким уровнем вовлеченности. Каждый пин — это бесплатный рекламный баннер с неограниченным сроком жизни”, — говорит Мораренко.

Аффилиатный (партнерский) маркетинг.

“Можно публиковать карточки товаров с реферальными ссылками и получать процент с каждой продажи. Схема работает без создания собственного продукта: берешь товар с Wildberries, Amazon или любого партнерского сервиса, делаешь красивый пин, ставишь реферальную ссылку и зарабатываешь на переходах”, — отмечает эксперт.

Продвижение личного бренда и других соцсетей.

“Инфлюенсеры используют Pinterest как источник дополнительного трафика: в описаниях пинов и в профиле указываются ссылки на Telegram, YouTube или блог. Pinterest дает большой охват при относительно низком пороге входа — при регулярности публикаций от 3 пинов в день аккаунт начинает набирать аудиторию органически”, — подчеркивает Дмитрий Мораренко.

Брендовое продвижение через тематические подборки.

“Компании в сфере моды, дизайна интерьеров, еды, путешествий ведут тематические доски, формируя ассоциативный образ бренда. Пользователь сохраняет пин в свою коллекцию, и логотип бренда начинает жить в его личном пространстве, — заметил эксперт. — Важная оговорка для российского рынка: ряд бизнес-функций Pinterest, в частности, встроенные магазины (Product Pins с прямой интеграцией каталога), в России недоступны из-за ограничений платежной инфраструктуры. Однако это не мешает использовать платформу как источник трафика на внешние ресурсы”.

Как зарегистрироваться в Pinterest

Регистрация занимает меньше двух минут. Вот как это сделать — с телефона или компьютера.

С компьютера:

Перейдите на сайт pinterest.com или ru.pinterest.com. Нажмите кнопку "Зарегистрироваться" в правом верхнем углу. Введите адрес электронной почты, придумайте пароль и укажите дату рождения. Альтернативно — войдите через аккаунт Google (там, где эти сервисы доступны). Выберите интересующие вас тематики: Pinterest предложит список категорий — мода, еда, путешествия, дизайн и другие. Это нужно, чтобы сразу наполнить ленту релевантным контентом. Готово — вы попали в свою персональную ленту.

С телефона:

Скачайте приложение Pinterest из App Store (iOS) или Google Play (Android). Откройте приложение и нажмите "Зарегистрироваться". Шаги те же: почта или вход через Google, выбор интересов.

Личный или бизнес-аккаунт? При регистрации Pinterest предложит выбрать тип аккаунта. Личный — для тех, кто ищет идеи для себя. Бизнес-аккаунт (бесплатный) открывает доступ к аналитике, рекламным инструментам и расширенным настройкам пинов. Если вы планируете использовать Pinterest для продвижения, сразу выбирайте бизнес-формат.

Как пользоваться Pinterest

Объясним простые приемы пользования платформой.

Пины в Pinterest: как создать и сохранить

Как создать пин:

Нажмите кнопку "Создать" в правом верхнем углу (на компьютере) или иконку "+" (в приложении). Выберите "Создать пин". Загрузите изображение или видео с устройства. Поддерживаемые форматы: JPEG, PNG, WebP для фото; MP4 и MOV для видео. Заполните поля: заголовок (до 100 символов) и описание (до 500 символов). Важно: используйте в описании ключевые слова — так пин будет лучше находиться через поиск. Добавьте ссылку на сайт, если хотите вести трафик куда-то конкретно. Выберите доску, куда сохранить пин, или создайте новую. Нажмите "Опубликовать".

Как сохранить чужой пин

Наведите курсор на понравившееся изображение — появится красная кнопка "Сохранить". Нажмите ее и выберите доску. Если нужной доски еще нет, тут же создайте новую. В мобильном приложении принцип тот же: нажмите на пин, потом на "Сохранить".

Доски в Пинтерест: как создать и оформить

Доска — это основа организации вашего контента на платформе. Чем логичнее доски, тем удобнее работать с собранной коллекцией.

Как создать доску:

Зайдите в профиль, нажмите "+" рядом с разделом "Доски". Введите название — оно должно быть конкретным и отражать тему: "Кухня в скандинавском стиле" лучше, чем просто "Дизайн". Выберите видимость: открытая (видна всем), закрытая (только вам) или групповая (можно пригласить других участников). При желании добавьте описание, оно тоже влияет на то, найдут ли доску в поиске.

Практический совет: тематические доски работают лучше, чем одна общая. Если вы дизайнер, создайте отдельные доски для каждого стиля: "Минимализм", "Лофт", "Скандинавский интерьер", это поможет и вам, и алгоритмам Pinterest понимать, о чем ваш профиль.

Лента Pinterest и рекомендации

Лента — это главная страница, которую вы видите при входе. Она не хронологическая: Pinterest не показывает пины в порядке их публикации.

Pinterest — это не социальная сеть в привычном понимании, а полноценная поисковая платформа с акцентом на визуальный контент. Соответственно, алгоритм ленты работает как поисковый движок: он оценивает, что вы сохраняли, что смотрели дольше нескольких секунд, какие запросы вводили.

На что ориентируется алгоритм:

Сохраненные пины — чем больше вы сохраняете, тем точнее рекомендации.

Поисковые запросы — система запоминает, что вы искали.

Время просмотра — Pinterest учитывает, на каких изображениях вы задерживаетесь.

Качество контента — пины с высоким числом сохранений и переходов продвигаются лучше.

Чем активнее вы пользуетесь платформой, тем умнее становятся рекомендации. Если лента кажется нерелевантной, просто начните сохранять понравившиеся пины, и уже через несколько дней она заметно улучшится.

Как искать и скачать фото и видео из Pinterest

Pinterest предлагает два способа поиска.

Поиск по ключевым словам — стандартный. Введите запрос в строку поиска, например "минималистичная гостиная" или "рецепт тирамису без яиц". Платформа выдаст сотни релевантных пинов. Дополнительно можно применить фильтры: по теме, формату (видео или изображения), дате публикации.

Визуальный поиск — уникальная функция Pinterest. Откройте любой пин и нажмите на иконку лупы, которая появляется в углу изображения. Платформа найдет похожие пины, даже если вы не можете описать словами, что именно ищете. Это особенно удобно при работе с референсами: увидели понравившийся декор у чужого пина — один клик, и перед вами десятки похожих.

Как скачать фото и видео с Пинтерест

Скачать фото напрямую.

На компьютере: откройте пин, нажмите на три точки ("...") в правом верхнем углу пина — выберите "Скачать изображение". Либо кликните правой кнопкой мыши на картинку и выберите "Сохранить изображение".

В приложении: откройте пин, нажмите на иконку со стрелкой (поделиться) и выберите "Сохранить изображение".

Скачать видео.

Pinterest не предоставляет встроенной кнопки для скачивания видео. Для этого используют сторонние сервисы: достаточно скопировать ссылку на пин и вставить ее в онлайн-загрузчик (например, pinterestvideodownloader.com или аналоги).

Важно об авторских правах. Изображения и видео на Pinterest — не бесплатный банк картинок. Большинство из них защищены авторским правом. Скачать для личного использования — нормально. Использовать в коммерческих целях: в рекламе, на сайте, в печатной продукции, уже нет, если у вас нет разрешения автора. Перед коммерческим использованием уточняйте лицензию.

Как удалить аккаунт в Pinterest

Если вы решили уйти с платформы, аккаунт удаляется безвозвратно вместе со всеми досками и пинами.

Как удалить аккаунт через сайт:

Войдите в аккаунт и нажмите на аватар в правом верхнем углу. Выберите "Настройки". Прокрутите страницу вниз до раздела "Управление аккаунтом". Нажмите "Деактивировать аккаунт" — это временное отключение. Если нужно полное удаление, выберите "Удалить аккаунт". Pinterest попросит подтвердить решение и указать причину. После подтверждения аккаунт удаляется в течение 14 дней.

Через приложение: зайдите в "Настройки" → "Редактировать настройки" → "Деактивировать аккаунт" или "Удалить аккаунт" (в зависимости от версии приложения).

Если вы просто хотите сделать паузу, а не уходить насовсем, выбирайте деактивацию: аккаунт и все данные сохранятся, и вы сможете восстановить доступ в любой момент.

Pinterest в России в 2026 году

Вопрос, который волнует российских пользователей: работает ли Пинтерест в России?

По состоянию на весну 2026 года Pinterest не заблокирован в России. Роскомнадзор не добавлял платформу в официальный реестр запрещенных ресурсов. При этом у платформы есть сложности с российскими регуляторами: московские суды неоднократно штрафовали Pinterest за отказ удалять запрещенный контент. Также российские пользователи в 2025 году массово жаловались на плохую доступность платформы без видимых на то причин.

“Практические последствия хорошо видны в статистике. По данным двух проанализированных аккаунтов (оба ориентированы на российскую аудиторию), за период февраль–март 2026 года все ключевые метрики упали: показы снизились на 20–27%, сохранения — на 23–29%, общая аудитория — на 19–20%. Это прямое следствие того, что российские пользователи стали хуже открывать Pinterest без дополнительных инструментов. Часть аудитории ушла, часть испытывает трудности с доступом, — отмечает Дмитрий Мораренко из диджитал-агентства "Интериум". — При этом у того же контента сформировалась устойчивая международная аудитория”.