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Суд в Москве оштрафовал Pinterest за отказ удалить запрещенный контент
Суд в Москве оштрафовал Pinterest за отказ удалить запрещенный контент - РИА Новости, 08.10.2024
Суд в Москве оштрафовал Pinterest за отказ удалить запрещенный контент
Таганский суд Москвы во вторник оштрафовал на 3,5 млн рублей фотохостинг Pinterest Europe Limited за отказ удалить запрещенный контент, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T18:29
2024-10-08T18:29
2024-10-08T18:51
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы во вторник оштрафовал на 3,5 млн рублей фотохостинг Pinterest Europe Limited за отказ удалить запрещенный контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Таганского районного суда города Москвы Pinterest Europe Limited (Пинтерест Европа Лимитед) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2.ст. 13.41 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 млн рублей", - сказала собеседница агентства.В конце августа также Таганский суд наложил штраф на Pinterest в размере 7 миллионов рублей за повторный отказ ограничить доступ к запрещенной информации, пояснений по этому поводу не приводилось.Pinterest - фотохостинг, позволяющий пользователям добавлять в режиме онлайн изображения, а также сортировать их в тематические подборки.
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москва, происшествия, россия
Москва, Происшествия, Россия
Суд в Москве оштрафовал Pinterest за отказ удалить запрещенный контент
Суд оштрафовал Pinterest на 3,5 млн руб за отказ удалить запрещенный контент
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы во вторник оштрафовал на 3,5 млн рублей фотохостинг Pinterest Europe Limited за отказ удалить запрещенный контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Pinterest Europe Limited (Пинтерест Европа Лимитед) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2.ст. 13.41 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 млн рублей", - сказала собеседница агентства.
В конце августа также Таганский суд наложил штраф на Pinterest в размере 7 миллионов рублей за повторный отказ ограничить доступ к запрещенной информации, пояснений по этому поводу не приводилось.
Pinterest - фотохостинг, позволяющий пользователям добавлять в режиме онлайн изображения, а также сортировать их в тематические подборки.