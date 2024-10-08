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Суд в Москве оштрафовал Pinterest за отказ удалить запрещенный контент

Суд в Москве оштрафовал Pinterest за отказ удалить запрещенный контент - РИА Новости, 08.10.2024

Суд в Москве оштрафовал Pinterest за отказ удалить запрещенный контент

Таганский суд Москвы во вторник оштрафовал на 3,5 млн рублей фотохостинг Pinterest Europe Limited за отказ удалить запрещенный контент, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T18:29

2024-10-08T18:29

2024-10-08T18:51

москва

происшествия

россия

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы во вторник оштрафовал на 3,5 млн рублей фотохостинг Pinterest Europe Limited за отказ удалить запрещенный контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Таганского районного суда города Москвы Pinterest Europe Limited (Пинтерест Европа Лимитед) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2.ст. 13.41 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 млн рублей", - сказала собеседница агентства.В конце августа также Таганский суд наложил штраф на Pinterest в размере 7 миллионов рублей за повторный отказ ограничить доступ к запрещенной информации, пояснений по этому поводу не приводилось.Pinterest - фотохостинг, позволяющий пользователям добавлять в режиме онлайн изображения, а также сортировать их в тематические подборки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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