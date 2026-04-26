Песков ответил на вопрос о своей партийной принадлежности

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, состоял ли он в ЛДПР, назвал тему партийной принадлежности "очень дискретной", сравнив ее с верой.
"Партийная принадлежность - это как вера, это очень дискретно", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, состоял ли он в ЛДПР.
Президент России Владимир Путин ранее посетил выставку "Жириновский. Продолжение. ЛДПР", приуроченную к 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского, в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.
Жириновский на протяжении более чем 30 лет возглавлял ЛДПР, был депутатом Госдумы всех восьми созывов. Политик скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни, ему было 75 лет. В этом году 25 апреля Жириновскому исполнилось бы 80 лет.