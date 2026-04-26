Осинькин оценил шансы "Сочи" остаться в РПЛ

- Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин заявил, что у футбольного клуба остается настрой сохранить прописку в Российской премьер-лиге (РПЛ).
- «Сочи» уступил «Динамо» со счетом 0:2 в матче 27-го тура РПЛ.
- После поражения клуб с 18 очками занимает последнее, 16-е место в таблице.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости, Василий Учаев. Главный тренер "Сочи" Игорь Осинькин после поражения от московского "Динамо" заявил, что у футбольного клуба остается настрой сохранить прописку в Российской премьер-лиге (РПЛ).
"После "Нижнего Новгорода" хотел уйти, но мне сказали, что нужно достойно закончить сезон. Не скажу, что хотел сбежать, но, когда есть поддержка, легче работать. У нас на тот момент было много поражений. Мы свое лицо немного спасли, сейчас будем стараться остаться в премьер-лиге", - сказал Осинькин на пресс-конференции.
"У нас максимальный настрой остаться. Нам надо было сплотиться, здесь все сделано максимально. "Динамо" другого уровня и статуса, но мы и здесь старались. Мы, как спортсмены, должны ставить максимальные цели. В какой-то момент счет мог стать в нашу пользу", - добавил он.