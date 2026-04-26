Осинькин оценил шансы "Сочи" остаться в РПЛ - РИА Новости Спорт, 26.04.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
19:55 26.04.2026
Осинькин оценил шансы "Сочи" остаться в РПЛ

Осинькин заявил, что "Сочи" максимально настроен остаться в РПЛ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин
Главный тренер Крыльев Советов Игорь Осинькин - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин заявил, что у футбольного клуба остается настрой сохранить прописку в Российской премьер-лиге (РПЛ).
  • «Сочи» уступил «Динамо» со счетом 0:2 в матче 27-го тура РПЛ.
  • После поражения клуб с 18 очками занимает последнее, 16-е место в таблице.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости, Василий Учаев. Главный тренер "Сочи" Игорь Осинькин после поражения от московского "Динамо" заявил, что у футбольного клуба остается настрой сохранить прописку в Российской премьер-лиге (РПЛ).
В воскресенье "Сочи" уступил на выезде "Динамо" (0:2) в матче 27-го тура РПЛ. Прервавший серию из трех побед клуб с 18 очками занимает последнее, 16-е место в таблице.
"После "Нижнего Новгорода" хотел уйти, но мне сказали, что нужно достойно закончить сезон. Не скажу, что хотел сбежать, но, когда есть поддержка, легче работать. У нас на тот момент было много поражений. Мы свое лицо немного спасли, сейчас будем стараться остаться в премьер-лиге", - сказал Осинькин на пресс-конференции.
"У нас максимальный настрой остаться. Нам надо было сплотиться, здесь все сделано максимально. "Динамо" другого уровня и статуса, но мы и здесь старались. Мы, как спортсмены, должны ставить максимальные цели. В какой-то момент счет мог стать в нашу пользу", - добавил он.
"Динамо" нормально относится к решению по легионерам, заявил Пивоваров
