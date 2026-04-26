Неделин выиграл Дюссельдорфский марафон и побил 19-летний рекорд России

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россиянин Дмитрий Неделин стал победителем Дюссельдорфского марафона, обновив рекорд России на этой дистанции.

Неделин пришел к финишу первым, пробежав 42 км 195 метров за 2 часа 8 минут 54 секунды. Вторым стал кениец Самуэль Найбей Киплимо (2:11.45), третьим - его соотечественник Джеффри Кимутай Кох (2:12,01).