Неделин выиграл Дюссельдорфский марафон и побил 19-летний рекорд России - РИА Новости Спорт, 26.04.2026
13:47 26.04.2026
Неделин выиграл Дюссельдорфский марафон и побил 19-летний рекорд России

Неделин выиграл Дюссельдорфский марафон, побив державшийся 19 лет рекорд России

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россиянин Дмитрий Неделин стал победителем Дюссельдорфского марафона, обновив рекорд России на этой дистанции.
Неделин пришел к финишу первым, пробежав 42 км 195 метров за 2 часа 8 минут 54 секунды. Вторым стал кениец Самуэль Найбей Киплимо (2:11.45), третьим - его соотечественник Джеффри Кимутай Кох (2:12,01).
Неделин установил новый рекорд России на марафонской дистанции. Прежний рекорд страны держался с 2007 года и принадлежал Алексею Соколову, тогда атлет показал результат 2 часа 9 минут 7 секунд в забеге в Дублине.
