Дабл-дабл Йокича не спас "Денвер" от поражения в матче плей-офф НБА

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. "Денвер Наггетс" проиграл "Миннесоте Тимбервулвз" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Миннеаполисе завершилась победой хозяев со счетом 112:96 (22:23, 28:31, 32:24, 30:18). Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Тимбервулвз" Айо Досунму, набравший 43 очка. У гостей 30 очков в активе Джамала Мюррэя, а дабл-дабл из 24 очков и 15 подборов оформил Никола Йокич.
Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Тимбервулвз". Пятый матч пройдет в Денвере утром 28 апреля по московскому времени. По итогам регулярного чемпионата "Денвер" занял третье место в Западной конференции, где "Миннесота" стала шестой.
В другом матче "Атланта Хокс" дома уступила "Нью-Йорк Никс" со счетом 98:114 (20:27, 24:31, 21:28, 33:28), счет в серии стал равным - 2-2.