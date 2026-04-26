Дабл-дабл Йокича не спас "Денвер" от поражения в матче плей-офф НБА - РИА Новости Спорт, 26.04.2026
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
07:34 26.04.2026
Дабл-дабл Йокича не спас "Денвер" от поражения в матче плей-офф НБА

"Денвер" проиграл "Миннесоте" в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА

© Фото : Пресс-служба "Денвер Наггетс"Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич
Центровой Денвер Наггетс Никола Йокич - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© Фото : Пресс-служба "Денвер Наггетс"
Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Денвер Наггетс» проиграл «Миннесоте Тимбервулвз» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции НБА.
  • Встреча завершилась победой «Миннесоты» со счетом 112:96.
  • Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Тимбервулвз».
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. "Денвер Наггетс" проиграл "Миннесоте Тимбервулвз" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Миннеаполисе завершилась победой хозяев со счетом 112:96 (22:23, 28:31, 32:24, 30:18). Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Тимбервулвз" Айо Досунму, набравший 43 очка. У гостей 30 очков в активе Джамала Мюррэя, а дабл-дабл из 24 очков и 15 подборов оформил Никола Йокич.
Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Тимбервулвз". Пятый матч пройдет в Денвере утром 28 апреля по московскому времени. По итогам регулярного чемпионата "Денвер" занял третье место в Западной конференции, где "Миннесота" стала шестой.
В другом матче "Атланта Хокс" дома уступила "Нью-Йорк Никс" со счетом 98:114 (20:27, 24:31, 21:28, 33:28), счет в серии стал равным - 2-2.
Шей Гилджес-Александер - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
"Оклахома" одержала третью победу в серии плей-офф НБА против "Финикса"
