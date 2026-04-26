"Оклахома" одержала третью победу в серии плей-офф НБА против "Финикса"

- «Оклахома-Сити Тандер» обыграла «Финикс Санз» в третьем матче серии первого раунда плей-офф НБА.
- Встреча завершилась со счетом 121:109 в пользу «Оклахома-Сити Тандер».
- «Оклахома» ведет в серии до четырех побед со счетом 3:0.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. "Оклахома-Сити Тандер" обыграла "Финикс Санз" в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Финиксе завершилась со счетом 121:109 (33:28, 29:25, 25:26, 34:30) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Шей Гилджес-Александер, на счету которого 42 очка. В составе проигравших больше всех очков набрал Диллон Брукс (33).
Действующий чемпион НБА "Оклахома" ведет в серии до четырех побед со счетом 3-0. Следующий матч пройдет 27 апреля в Финиксе.
По итогам регулярного чемпионата "Оклахома" заняла первое место в турнирной таблице Западной конференции. "Финикс" стал восьмым и вышел в плей-офф через раунд плей-ин.