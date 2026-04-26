"Как было — не будет". Ненависть Трампа изменила Европу

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Михаил Катков. НАТО на пороге гибели, и спасти альянс пытается только генсек Марк Рютте. Тем временем США угрожают заморозить членство Испании в блоке и пересмотреть отношение к территориальной целостности Великобритании. Что происходит в некогда сильнейшей военной организации мира — в материале РИА Новости.

Новая надежда

В начале апреля Марк Рютте встретился с Дональдом Трампом, чтобы уговорить его не гневаться на союзников по альянсу, отказавшихся помогать в войне с Ираном. Издание Politico описало переговоры как поток ругательств со стороны американского лидера. Рютте от комментариев воздержался.

© REUTERS / Anna Rose Layden Госсекретарь США Марко Рубио и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Вашингтоне

Генсек отлично понимал: уговаривать европейцев изменить отношение к Трампу тоже бесполезно. Еще в январе они раскритиковали Рютте за попытки любыми средствами задобрить президента США. "Нет, дорогой Марк Рютте, европейцы могут и должны сами отвечать за свою безопасность. С этим согласны даже Соединенные Штаты", — заявил тогда глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. А бывший глава Евросовета Шарль Мишель добавил: "Дорогой Рютте, вы ошибаетесь. Европа будет защищать себя сама. И Дональд Трамп — не мой папочка. Будущее Европы требует видения, мужества и лидерства, а не сдачи позиций, покорности и фатализма".

Последней надеждой на спасение НАТО стала Анкара. Рютте встретился с президентом Эрдоганом, чтобы попросить его уговорить Трампа сменить гнев на милость в отношении альянса. Как известно, американский лидер называет турецкого коллегу "близким и уважаемым другом", а также подчеркивает его величие.

Глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что "химия" между двумя президентами действительно может сработать. Встреча Эрдогана с Трампом состоится на саммите НАТО в Анкаре 7-8 июля. Впрочем, турецкие власти дали Рютте понять, что у них тоже есть претензии к союзникам. Как известно, Турция — одна из немногих стран, которые состоят в НАТО, но не в ЕС. При этом европейцы не подпускают турок к своей оборонной программе Security Action for Europe (SAFE).

© REUTERS / Umit Bektas Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам дипломатического форума в Анталье

"Поддержание трансатлантических связей имеет для нас первостепенное значение. Турция ожидает от европейского крыла альянса большей ответственности, и исключение европейских союзников, не являющихся членами Евросоюза, из оборонных инициатив ЕС не послужит поставленной цели", — предупредил Эрдоган.

Рютте, в свою очередь, восхитился государственной аэрокосмической компанией TUSAS и ведущей оборонной корпорацией ASELSAN. За последние несколько лет турки добились большого прогресса в локализации военного производства и активно продвигают свои системы ПВО и БПЛА на мировой рынок. Как сказал генсек, альянсу "есть чему поучиться" у Анкары.

Все пропало

Впрочем, убедить Трампа вряд ли будет легко. "Они (НАТО. — Прим. ред.) нам не нужны. И никогда не понадобятся. На самом деле мы будем нужны им. Они отчаянно нуждаются в нас, потому что они — бумажный тигр", — сказал президент США в интервью телеканалу CNBC, пока Рютте был в Анкаре.

© AP Photo / Evan Vucci Президент США Дональд Трамп приветствует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Белом доме

По информации Politico, Вашингтон уже отсортировал страны НАТО в зависимости от вклада в блок. Появились "хорошие" и "плохие" члены. Правда, команда Трампа еще не решила, как поступить с "двоечниками". По версии The Telegraph, американцы могут попытаться лишить их права голоса в альянсе.

Reuters утверждает, что Трамп хочет приостановить членство Испании в НАТО и пересмотреть претензии Великобритании на Фолклендские острова. "Наша позиция ясна: сотрудничество в полной мере с союзниками, но всегда — только в рамках международного права", — прокомментировал публикацию премьер-министр Испании Педро Санчес.

© AP Photo / Omar Havana Премьер-министр Испании Педро Санчес

Кроме того, Урсула фон дер Ляйен причислила Турцию к странам, которые, по ее мнению, угрожают Европе. "Мы должны добиться завершения формирования Европейского континента, чтобы он не находился под влиянием России, Турции или Китая, мы должны мыслить шире и более геополитически", — подчеркнула глава Еврокомиссии.

Похоронный марш

По мнению доцента кафедры европейского права МГИМО Николая Топорнина, хоронить НАТО пока рано, но Рютте понимает: организация может в любой момент дать трещину — и тогда ее крах будет необратим. Вместе с тем, отмечает эксперт, Турция — сильный член альянса, способный найти общий язык с США, однако европейцы не готовы доверять Эрдогану защиту своих интересов.

© AP Photo / Bernat Armangue Испанские военные во время учений НАТО

"Было бы странно, если бы Рютте не пытался укрепить организацию. В то же время проблема сводится к личности Трампа, который постоянно провоцирует скандалы. Сначала он обвинял союзников в низких расходах на оборону, затем давил на них повышением пошлин, начал войну с Ираном. В этих условиях европейцы вынуждены были начать формирование собственного оборонного альянса. Но это не так-то просто. К примеру, они выделили 800 миллиардов евро на укрепление безопасности, а США тратят на эти цели свыше триллиона долларов. Что касается участия Турции в оборонной программе ЕС, то европейцы вряд ли на это пойдут, так как считают Эрдогана недостаточно демократичным лидером", — рассуждает эксперт.

В свою очередь, президент Ассоциации евро-атлантического сотрудничества, замдиректора ИНИОН РАН Татьяна Пархалина считает, что прежний Североатлантический альянс уже умер, но союзники пока боятся это признать.

© REUTERS / Ints Kalnins Флаги Франции и НАТО

"Кажется, уже всем, кроме властей США, ясно, что зонтика безопасности, развернутого над Европой в 1949-м, больше нет и вряд ли кто-то сможет его вернуть. Рютте, будучи генсеком НАТО, еще пытается спасти организацию, но остальные привыкают к новой реальности. США и ЕС больше не доверяют друг другу и по-разному оценивают вызовы в сфере безопасности. На самом деле Трамп не любит Европу и ее институты. Он не понимает, насколько они важны для американцев, поэтому крушит все, что под руку подвернется", — объясняет Пархалина.