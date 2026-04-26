Представители 80 стран отметили индийский праздник красок Холи в Москве

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Представители более 80 государств отметили индийский праздник красок Холи в Москве, так что этот фестиваль по праву можно назвать праздником единства народов, сообщил РИА Новости президент Индийского культурно-национального центра "Сита", организатор фестиваля Сэмми Котвани.
Восемнадцатый международный фестиваль "Сита Холи Мела" отмечают в воскресенье в Индийском культурном центре в Москве.
"Холи - это праздник красок и в то же время праздник единства. На это мероприятие зарегистрировалось почти 5 тысяч человек. В этом мероприятии принимают участие представители более 80 стран", - сказал агентству Котвани.
Собеседник агентства подчеркнул, что в этом году проведение фестиваля особенно символично, ведь 2026 год объявлен в Российской Федерации Годом единства народов РФ.
"Индийцы известны своим единством, а Холи - это праздник единства", - уточнил Котвани.
Программа фестиваля включает конкурс индийского танца, поучаствовать в нем приехали танцоры со всей России: есть артисты из Санкт-Петербурга, Тулы, Твери и Калининграда, рассказал организатор фестиваля.
Программу дополняет выставка-ярмарка народных индийских ремесел, на которой можно найти традиционную индийскую одежду и украшения. На первом этаже культурного центра посетителям также предлагают попробовать национальную индийскую кухню, ее готовят известные индийские рестораторы, добавил Котвани.
