Представители 80 стран отметили индийский праздник красок Холи в Москве

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Представители более 80 государств отметили индийский праздник красок Холи в Москве, так что этот фестиваль по праву можно назвать праздником единства народов, сообщил РИА Новости президент Индийского культурно-национального центра "Сита", организатор фестиваля Сэмми Котвани.