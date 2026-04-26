Московский полумарафон прошел в 12-й раз

13:33 26.04.2026 (обновлено: 13:48 26.04.2026)
Московский полумарафон прошел в столице в 12-й раз

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Участники Московского полумарафона
Участники Московского полумарафона
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Московский полумарафон прошел в столице в воскресенье, он состоялся в 12-й раз, передает корреспондент РИА Новости.
Забег на 21,1 километра состоялся в воскресенье в столице, также прошли корпоративные и студенческие эстафеты. В полумарафоне приняли участие порядка 18 тысяч человек.
"Сегодня у нас - 12-й московский полумарафон. С момента создания мы достигли достаточно больших результатов. Московский полумарафон сегодня - это не просто полумарафон, в котором принимают участие люди, жители города, приезжие, это глобальное масштабное мероприятие, состоящее из нескольких дней", - отметил директор Московского полумарафона и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.
Тарасов добавил, что средний возраст участников Московского полумарафона составил от 35 до 44 лет.
Впервые в истории Московского полумарафона в этом году старты спортсменов элитного кластера и бегунов-любителей на дистанции в 21,1 километра были расположены в разных местах: начало забега спортсменов элитного кластера - на Воробьевской набережной, а массового старта - на улице Косыгина. Финиш - на улице Лужники. Разведение стартов связано с особенностями выбранной площадки.
Московский полумарафон также прошел в субботу, дистанция составила пять километров. Всего за два дня в нем приняли участие спортсмены из 33 стран.
