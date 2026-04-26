Московский полумарафон прошел в 12-й раз

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Московский полумарафон прошел в столице в воскресенье, он состоялся в 12-й раз, передает корреспондент РИА Новости.

Забег на 21,1 километра состоялся в воскресенье в столице, также прошли корпоративные и студенческие эстафеты. В полумарафоне приняли участие порядка 18 тысяч человек.

« "Сегодня у нас - 12-й московский полумарафон. С момента создания мы достигли достаточно больших результатов. Московский полумарафон сегодня - это не просто полумарафон, в котором принимают участие люди, жители города, приезжие, это глобальное масштабное мероприятие, состоящее из нескольких дней", - отметил директор Московского полумарафона и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов

Впервые в истории Московского полумарафона в этом году старты спортсменов элитного кластера и бегунов-любителей на дистанции в 21,1 километра были расположены в разных местах: начало забега спортсменов элитного кластера - на Воробьевской набережной, а массового старта - на улице Косыгина. Финиш - на улице Лужники. Разведение стартов связано с особенностями выбранной площадки.