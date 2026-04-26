"Монако" сыграл вничью с "Тулузой", упустив преимущество в два мяча

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Монако" сыграло вничью с "Тулузой" в матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Тулузе завершилась со счетом 2:2. У гостей мячи забили Джордан Тезе (6-я минута) и Ламин Камара (18). Хозяева отыгрались благодаря мячам Джейсена Расселла-Роу (61) и Эмерсонна (90).
25 апреля 2026 • начало в 22:05
Завершен
62’ • Jacen Russell-Rowe
(Dayann Methalie)
90’ • Эмерсонн
06’ • Джордан Тезе
(Саймон Адингра)
18’ • Ламин Камара
(Манес Аклиуш)
Российский полузащитник монегасков Александр Головин начал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 61-й минуте. Футболист не отметился результативными действиями.
В следующем туре "Монако" 2 мая на выезде сыграет с "Мецем", а "Тулуза" 3 мая в гостях встретится со "Страсбуром".