"Монако" сыграл вничью с "Тулузой", упустив преимущество в два мяча
00:27 26.04.2026 (обновлено: 01:02 26.04.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Монако» сыграло вничью с «Тулузой» в матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу со счетом 2:2.
  • Российский полузащитник Александр Головин вышел на замену на 61-й минуте и не отметился результативными действиями.
  • «Монако» не может победить в чемпионате на протяжении трех матчей и занимает седьмое место в таблице Лиги 1 с 51 очком.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Монако" сыграло вничью с "Тулузой" в матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Тулузе завершилась со счетом 2:2. У гостей мячи забили Джордан Тезе (6-я минута) и Ламин Камара (18). Хозяева отыгрались благодаря мячам Джейсена Расселла-Роу (61) и Эмерсонна (90).
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
25 апреля 2026 • начало в 22:05
Завершен
Тулуза
2 : 2
Монако
62‎’‎ • Jacen Russell-Rowe
(Dayann Methalie)
90‎’‎ • Эмерсонн
06‎’‎ • Джордан Тезе
(Саймон Адингра)
18‎’‎ • Ламин Камара
(Манес Аклиуш)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский полузащитник монегасков Александр Головин начал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 61-й минуте. Футболист не отметился результативными действиями.
"Монако" не может победить в чемпионате на протяжении трех матчей и с 51 очком занимает седьмое место в таблице Лиги 1. Прервавшая серию из трех поражений "Тулуза" (38 очков) идет 10-й.
В следующем туре "Монако" 2 мая на выезде сыграет с "Мецем", а "Тулуза" 3 мая в гостях встретится со "Страсбуром".
