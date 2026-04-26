Лидер "Миннесоты" Эдвардс получил травму и пропустит несколько недель - РИА Новости Спорт, 26.04.2026
18:25 26.04.2026
Лидер "Миннесоты" Эдвардс получил травму и пропустит несколько недель

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Атакующий защитник клуба НБА «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардс получил ушиб кости и растяжение левого колена.
  • Эдвардс пропустит несколько недель, но, к счастью, избежал повреждения связок.
  • «Миннесота» ведет в серии против «Денвер Наггетс» со счетом 3-1.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Атакующий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Миннесота Тимбервулвз" Энтони Эдвардс получил ушиб кости и растяжение левого колена и пропустит несколько недель, сообщает журналист ESPN Шэмс Чарания в соцсети Х.
"Миннесота" в первом раунде плей-офф Западной конференции НБА проводит серию против "Денвер Наггетс", счет после четырех встреч - 3-1 в пользу "Тимбервулвз". В четвертом матче серии, в котором "Миннесота" одержала победу со счетом 112:96, Эдвардс провел на паркете чуть более 17 минут, набрав 5 очков.
"Эдвардс получил ушиб кости и растяжение левого колена и, как ожидается, пропустит несколько недель. Результаты обследования показали, что Эдвардс избежал повреждения связок", - написал Чарания.
Эдвардсу 24 года. В регулярном чемпионате сезона-2025/26 он сыграл 65 матчей, набирая в среднем 28,2 очка за матч. За четыре матча в плей-офф средние показатели американца: 18,5 очка, 6,8 подбора и 3 передачи.
Пятый матч пройдет в Денвере в ночь на 28 апреля. По итогам регулярного чемпионата "Денвер" занял третье место в Западной конференции, где "Миннесота" стала шестой.
