Лидер "Миннесоты" Эдвардс получил травму и пропустит несколько недель

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Атакующий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Миннесота Тимбервулвз" Энтони Эдвардс получил ушиб кости и растяжение левого колена и пропустит несколько недель, сообщает журналист ESPN Шэмс Чарания в соцсети Х.

"Миннесота" в первом раунде плей-офф Западной конференции НБА проводит серию против " Денвер Наггетс ", счет после четырех встреч - 3-1 в пользу "Тимбервулвз". В четвертом матче серии, в котором "Миннесота" одержала победу со счетом 112:96, Эдвардс провел на паркете чуть более 17 минут, набрав 5 очков.

"Эдвардс получил ушиб кости и растяжение левого колена и, как ожидается, пропустит несколько недель. Результаты обследования показали, что Эдвардс избежал повреждения связок", - написал Чарания.

Эдвардсу 24 года. В регулярном чемпионате сезона-2025/26 он сыграл 65 матчей, набирая в среднем 28,2 очка за матч. За четыре матча в плей-офф средние показатели американца: 18,5 очка, 6,8 подбора и 3 передачи.