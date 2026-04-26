Евродепутат рассказал о мечте посетить мемориал Сталинградской битвы

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Евродепутат от Словакии Любош Блага рассказал в интервью РИА Новости, что мечтал посетить мемориал Сталинградской битвы, чтобы увидеть места самого знаменитого сражения в истории и выразить благодарность за освобождение Европы от нацизма.
"У меня еще с детства была мечта увидеть Сталинград, увидеть Волгоград, увидеть те места, где разыгралась самая известная битва в истории, победу в которой одержал Советский Союз. Еще будучи ребенком, я играл с солдатиками Красной армии, которые одолевали злых немцев, и до сих пор я чувствую огромную благодарность к Красной армии и Советскому Союзу", - сказал он.
"Думаю, что это именно тот жест, который должны увидеть Брюссель и люди в Западной Европе. Да, я понимаю, с одной стороны, что в них так сильна русофобия, что обычный визит в Россию и выражение благодарности нашим освободителям воспринимаются ими как провокация, нечто злое. Но Словакия, наоборот, мирная страна. Мы хотим мира, хотим иметь хорошие отношения со всеми странами, прежде всего со славянскими государствами и с братским русским народом", - подчеркнул Блага.
Оборона города Сталинграда длилась с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 и завершилась разгромом крупной стратегической немецкой группировки в междуречье Дона и Волги. Сталинградская битва является крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны, которая наряду со сражением на Курской дуге стала переломным моментом в ходе военных действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу.
2 февраля, 13:52