Маринов взял золото Кубка России в опорном прыжке и параллельных брусьях - РИА Новости Спорт, 26.04.2026
19:17 26.04.2026
Маринов взял золото Кубка России в опорном прыжке и параллельных брусьях

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Гимнаст Даниэл Маринов завоевал золотые медали в параллельных брусьях и опорном прыжке на Кубке России по спортивной гимнастике в Сириусе.
Маринов в опорном прыжке набрал 14,149 балла. Вторым стал Алексей Усачев (13,949), третьим - Арсений Духно (13,916). В параллельных брусьях Маринов стал первым с 14,400 балла. Второе место занял Ферхат Ариджан (14,166), третье - Савелий Съедин (14,033).
В упражнениях на перекладине победу одержал Иван Антонихин (13,166), серебро завоевал Сергей Найдин (13,133), бронзу - Кирилл Гашков (12,133).
Кубок России по спортивной гимнастике проходил с 21 по 26 апреля.
