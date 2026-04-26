Гусев рассказал, когда ждать Лунева на поле

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости, Василий Учаев. Вратарь московского "Динамо" Андрей Лунев в скором времени приступит к тренировкам в общей группе, сообщил журналистам главный тренер футбольной команды Ролан Гусев.
После зимней паузы Лунев из-за повреждений провел три встречи за "бело-голубых". В воскресенье в матче 27-го тура чемпионата России против "Сочи" (2:0) ворота защищал Курбан Расулов. В предыдущей игре против казанского "Рубина" (0:1) в старте вышел Игорь Лещук.
"Лунев скоро приступит к тренировкам в общей группе. К Лещуку претензий нет, но такое решение по стартовому голкиперу мы приняли совместно с тренером вратарей", - сказал Гусев на пресс-конференции.
Луневу 34 года, его контракт рассчитан до июля 2026 года. Голкипер сыграл 15 матчей за "Динамо" в различных турнирах в сезоне-2025/26, четыре раза сохранив ворота в неприкосновенности.