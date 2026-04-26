Пивоваров рассказал, от чего будет зависеть продление контракта Лунева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гендиректор "Динамо" Пивоваров сообщил, что вратарь Лунев с большой долей вероятности потерял шансы на автоматическое продление контракта.
- Он рассчитан до июля 2026 года, и решение о продлении будет зависеть в том числе и от последних матчей.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор московского футбольного клуба "Динамо" Павел Пивоваров сообщил журналистам, что вратарь Андрей Лунев с большой долей вероятности потерял шансы на автоматическое продление контракта.
«
"Нужно смотреть. По-моему, уже потерял. Но все будет зависеть в том числе и от последних матчей", - сказал Пивоваров.
