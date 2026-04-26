Ученый рассказал, когда запустят биоспутник для имитации полета к Луне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Запуск биоспутника «Возврат-МКА» для имитации полета к Луне и изучения влияния условий лунного полета на живые организмы планируется в середине 2030-х годов.
- Сейчас разрабатывается проект биоспутника «Возврат-МКА», который выйдет за пределы земной орбиты.
- Необходимы дополнительные исследования влияния гипомагнитной среды, галактического излучения и вторичных нейтронов высоких энергий на живые организмы, так как знаний, полученных из полетов американских астронавтов в прошлом веке, недостаточно.
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Запуск биоспутника "Возврат-МКА", с помощью которого российские учёные изучат влияние условий лунного полёта на живые организмы, планируется в середине 2030-х годов, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник, руководитель научного направления "Космическая биология" Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Владимир Сычёв.
"Сейчас разрабатывается проект биоспутника "Возврат-МКА", который выйдет за пределы земной орбиты. Его запуск планируется в середине 2030-х годов", - сказал Сычёв.
Он подчеркнул, что тех знаний о реакции живых организмов на условия окололунного пространства, которые дали полёты американских астронавтов в прошлом веке, ничтожно мало.
Поэтому нужны дополнительные исследования, связанные с влиянием гипомагнитной среды, галактического излучения и вторичных нейтронов высоких энергий.
В качестве примера Сычёв привёл программу запуска биоспутников "Бион". В 70-90-е годы их отправляли на орбиты высотой до 300 километров. В 2013 году новый аппарат "Бион-М" был отправлен на другую орбиту, в этот раз её высота составила 575 километров. Исследования биологических объектов, которые экспонировали на нём, показали "изменения, о которых мы раньше вообще ничего не знали", рассказал главный научный сотрудник ИМБП РАН.
Ранее сообщалось, что биоспутник "Возврат-МКА" с живыми организмами на борту планируется отправить на орбиту высотой до 200 тысяч километров для имитации межпланетного полета и оценки галактического космического излучения.