19:08 26.04.2026
Матч плей-офф КХЛ был прерван на 20 минут из-за массовой потасовки

Матч КХЛ "Локомотив" - "Авангард" прервали на 20 минут из-за массовой потасовки

  • Второй матч серии полуфинала плей-офф КХЛ между «Локомотивом» и «Авангардом» был прерван на 20 минут из-за массовой потасовки.
  • Стычка произошла во втором периоде на 27-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу «Локомотива» после того, как нападающий ярославцев Егор Сурин что-то сказал голкиперу омичей Никите Серебрякову.
  • В результате инцидента игроки обеих команд получили различные штрафы, «Авангард» оказался в меньшинстве из-за дополнительного штрафа Максима Лажуа за «незаконное и опасное снаряжение».
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Второй матч серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ярославским "Локомотивом" и омским "Авангардом" из-за массовой потасовки был прерван на 20 минут.
Стычка произошла во втором периоде на 27-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу железнодорожников. Потасовка возникла после того, как нападающий ярославцев Егор Сурин что-то сказал голкиперу омичей Никите Серебрякову. В массовой стычке участие приняли в том числе игроки, которые в момент ее начала не присутствовали на площадке. В результате инцидента дисциплинарным штрафом до конца матча были наказаны нападающий "Авангарда" Кирилл Долженков и защитник "Локомотива" Алексей Береглазов, дисциплинарный штраф в 10 минут получили игроки омичей Игорь Мартынов и Вячеслав Войнов, а также хоккеисты железнодорожников Мартин Гернат, Рушан Рафиков и Егор Сурин, еще по две минуты за грубость получили игроки "ястребов" Дамир Шарипзянов, Джозеф Чеккони и Марсель Ибрагимов, а также Александр Елесин и Александр Радулов из "Локомотива". "Авангард" по итогам эпизода оказался в меньшинстве из-за малого штрафа Максима Лажуа за "незаконное и опасное снаряжение".
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
26 апреля 2026 • начало в 17:00
Завершен
Локомотив
1 : 3
Авангард
17:03 • Андрей Сергеев
(Егор Сурин, Александр Радулов)
08:46 • Василий Пономарев
(Константин Окулов, Артем Блажиевский)
09:54 • Дамир Шарипзянов
(Константин Окулов, Эндрю Потуральски)
08:46 • Эндрю Потуральски
(Константин Окулов, Дамир Шарипзянов)
Пауза в матче с учетом потасовки и времени, которое потребовалось судьям, чтобы определить количество и степень серьезности штрафов, выписанных игрокам обеих команд, составила чуть более 20 минут.
До этого массовая потасовка произошла в первом периоде матча, после того как "Локомотив" открыл счет и Радулов оказал словесное воздействие на Серебрякова, спровоцировав драку. По итогам эпизода арбитр встречи удалил всех десятерых полевых игроков обеих команд, они получили по две минуты штрафа за грубость.
Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Разин назвал "Металлург" немощным в матче с "Ак Барсом"
25 апреля, 17:30
 
ХоккейСпортНикита СеребряковАлександр РадуловАлексей БереглазовЛокомотив (Ярославль)АвангардКХЛ 2025-2026
 
