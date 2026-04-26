Матч плей-офф КХЛ был прерван на 20 минут из-за массовой потасовки

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Второй матч серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ярославским "Локомотивом" и омским "Авангардом" из-за массовой потасовки был прерван на 20 минут.
Стычка произошла во втором периоде на 27-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу железнодорожников. Потасовка возникла после того, как нападающий ярославцев Егор Сурин что-то сказал голкиперу омичей Никите Серебрякову. В массовой стычке участие приняли в том числе игроки, которые в момент ее начала не присутствовали на площадке. В результате инцидента дисциплинарным штрафом до конца матча были наказаны нападающий "Авангарда" Кирилл Долженков и защитник "Локомотива" Алексей Береглазов, дисциплинарный штраф в 10 минут получили игроки омичей Игорь Мартынов и Вячеслав Войнов, а также хоккеисты железнодорожников Мартин Гернат, Рушан Рафиков и Егор Сурин, еще по две минуты за грубость получили игроки "ястребов" Дамир Шарипзянов, Джозеф Чеккони и Марсель Ибрагимов, а также Александр Елесин и Александр Радулов из "Локомотива". "Авангард" по итогам эпизода оказался в меньшинстве из-за малого штрафа Максима Лажуа за "незаконное и опасное снаряжение".
26 апреля 2026 • начало в 17:00
Завершен
17:03 • Андрей Сергеев
(Егор Сурин, Александр Радулов)
08:46 • Василий Пономарев
09:54 • Дамир Шарипзянов
08:46 • Эндрю Потуральски
(Константин Окулов, Дамир Шарипзянов)
Пауза в матче с учетом потасовки и времени, которое потребовалось судьям, чтобы определить количество и степень серьезности штрафов, выписанных игрокам обеих команд, составила чуть более 20 минут.
До этого массовая потасовка произошла в первом периоде матча, после того как "Локомотив" открыл счет и Радулов оказал словесное воздействие на Серебрякова, спровоцировав драку. По итогам эпизода арбитр встречи удалил всех десятерых полевых игроков обеих команд, они получили по две минуты штрафа за грубость.
Разин назвал "Металлург" немощным в матче с "Ак Барсом"
25 апреля, 17:30