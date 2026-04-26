Матч плей-офф КХЛ был прерван на 20 минут из-за массовой потасовки

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Второй матч серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ярославским "Локомотивом" и омским "Авангардом" из-за массовой потасовки был прерван на 20 минут.

Пауза в матче с учетом потасовки и времени, которое потребовалось судьям, чтобы определить количество и степень серьезности штрафов, выписанных игрокам обеих команд, составила чуть более 20 минут.

До этого массовая потасовка произошла в первом периоде матча, после того как "Локомотив" открыл счет и Радулов оказал словесное воздействие на Серебрякова, спровоцировав драку. По итогам эпизода арбитр встречи удалил всех десятерых полевых игроков обеих команд, они получили по две минуты штрафа за грубость.