При атаке БПЛА в ЛНР погибли три человека

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Три человека погибли после атаки дрона ВСУ в селе Булгаковка в ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник.

Он также напомнил, что в субботу противник атаковал с помощью беспилотников двух пожилых женщин в Рубежном. Их госпитализировали.