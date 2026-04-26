При атаке БПЛА в ЛНР погибли три человека

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Три человека погибли после атаки дрона ВСУ в селе Булгаковка в ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
"Трагедия произошла вчера вечером <...>. Вражеский БПЛА прицельно ударил по молодежи, которая была на улице около дома. От полученных травм на месте погибли двое восемнадцатилетних парней и 28-летняя девушка", — написал он на платформе "Макс".
Есть пострадавшие — 15-летние мальчик и девочка, а также 21-летний местный житель. Им оказывают необходимую медпомощь, добавил Пасечник.
Он также напомнил, что в субботу противник атаковал с помощью беспилотников двух пожилых женщин в Рубежном. Их госпитализировали.
"ВСУ продолжают воевать с детьми и стариками. Эти удары не имеют никакого военного смысла, только целенаправленное убийство мирных жителей", — подчеркнул глава региона.
Украинские боевики ежедневно обстреливают новые российские регионы. Накануне три человека стали жертвами налета БПЛА на село Солонцы в ЛНР, еще двое получили ранения. Четыре дома оказались полностью разрушены.
