Соболев рассказал о задаче "Зенита" на каждый матч

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболист «Зенита» Александр Соболев заявил, что команда сфокусирована на каждом следующем матче и не смотрит на «Краснодар», с которым конкурирует за победу в чемпионате России.
- «Зенит» обыграл дома грозненский «Ахмат» со счетом 2:0 в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
- В следующем туре «Зенит» встретится 2 мая на выезде с ЦСКА.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Футболист петербургского "Зенита" Александр Соболев заявил, что команда не смотрит на "Краснодар", с которым конкурирует за победу в чемпионате России, а сфокусирована на каждом следующем матче.
В воскресенье "Зенит" обыграл дома грозненский "Ахмат" со счетом 2:0 в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Сергея Семака за три тура до конца чемпионата занимает второе место в таблице, уступая один балл действующему чемпиону "Краснодару".
26 апреля 2026
"Даже если бы мы не опускались на второе место, нам нужно было бы побеждать в каждой игре. Сейчас кое-что зависит не от нас, но задача остается прежней - выигрывать каждый матч. Мы не смотрим на "Краснодар", смотрим только на себя. Если они потеряют очки - значит, потеряют. Нам нужно набирать свои", - сказал Соболев журналистам.
В следующем туре "Зенит" встретится 2 мая на выезде с ЦСКА. "ЦСКА - хорошая команда вне зависимости от результатов. Будет тяжело, тем более на выезде. Им есть что доказывать, у нас - борьба за чемпионство", - добавил он.
В субботу московский "Локомотив" проиграл на выезде самарским "Крыльям Советов" (0:2), сыграв туром ранее вничью с "Зенитом".
"Концовка сезона всем дается тяжело: и "Краснодару", и "Локомотиву". "Локомотив" идет на третьем месте, это сильная команда. Все игры сейчас тяжелые, потому что у всех свои задачи. "Локомотив" борется за тройку, "Крылья" - за выживание. Честно говоря, я не удивился", - сказал Соболев.