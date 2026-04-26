Гол Кордобы помог "Краснодару" одержать волевую победу в матче РПЛ

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Футбольный клуб "Краснодар" обыграл махачкалинское "Динамо" в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых отличились Никита Кривцов (29-я минута) и Джон Кордоба (67). На пятой минуте мяч в собственные ворота срезал защитник "Краснодара" Диего Коста. На 36-й минуте капитан команды Эдуард Сперцян не смог реализовать пенальти.

В компенсированное время нападающий махачкалинцев Миро получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Кордоба с 15 голами является лучшим бомбардиром РПЛ.

Действующие чемпионы страны с 60 очками возглавляют таблицу РПЛ, опережая имеющий матч в запасе петербургский "Зенит" на четыре очка. "Динамо" (24 очка) располагается на 14-й строчке.