Рейтинг@Mail.ru
"Краснодар" быстро пропустил и не забил с пенальти. Но победу вырвал!
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
Футбол
 
19:05 26.04.2026 (обновлено: 19:19 26.04.2026)
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Краснодар" (Краснодар) - "Динамо Мх" (Махачкала)
Футбол. РПЛ. Краснодар (Краснодар) - Динамо Мх (Махачкала) - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
"Краснодар" одержал домашнюю победу над махачкалинским "Динамо" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу и упрочил лидерство в национальном первенстве. РИА Новости Спорт — о тяжелом триумфе "быков" спустя три дня после битвы со спартаковцами в столице.

Гонка с "Зенитом" в разгаре

Вроде вырвался вперед Санкт-Петербург, но оступился… В прошлом туре команда Сергея Семака потеряла очки в Москве, сыграв вничью с "Локомотивом". А могли и вовсе проиграть: спорный пенальти в ворота Дениса Адамова в самой концовке! Но голкипер добыл для "Зенита" одно очко. Важнейшее в борьбе за чемпионство: проиграй "сине-бело-голубые", отставание от "Краснодара" было бы два балла.
Но нет, всего один. В четверг "Краснодар" не без помощи неоднозначного одиннадцатиметрового одолел на выезде "Спартак" (2:1), никак не заслуживавший поражения, и вновь ворвался на вершину турнирной таблицы. А потом полетел домой на воскресный матч против симпатичной команды Вадима Евсеева.
Футбол. РПЛ. Спартак (Москва) - Краснодар (Краснодар) - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
"Спартак" не выручил "Зенит": "Краснодар" снова вырвался в лидеры РПЛ
23 апреля, 22:00

Главные события матча

  • "Динамо" открыло счет уже на четвертой минуте. Но без единого попадания в створ за весь первый тайм — как же так получилось? Конечно, автогол. Серия рикошетов, и мяч от Диего Косты пролетел мимо Станислава Агкацева;
  • Никита Кривцов сравнял спустя 25 минут. Классно положил в дальний угол!
  • На 34-й минуте "Краснодар" должен был выходить вперед. Однако Эдуард Сперцян запорол пенальти, попав в штангу.
  • Двойной сейв Агкацева во втором тайме спас "быков" от второго гола. Потрясающая контратака получилась у махачкалинцев, но не хватило результативного завершения.
  • Кордоба забил на 66-й минуте! Головой замкнул навес с фланга лучший бомбардир нынешнего сезона РПЛ и занес себе в актив уже 15-й гол (плюс пять результативных передач).
  • После забитого мяча еще четыре момента было у хозяев, решивших не экономить силы. В то время как гости сели к своим воротам и почти не тревожили футболистов Мурада Мусаева. Так и остались "двойка" и "единица" на табло.
  • На 95-й минуте за вторую желтую карточку у Махачкалы был удален нападающий Миро.
Российская премьер-лига (РПЛ)
26 апреля 2026 • начало в 17:00
Завершен
Краснодар
2 : 1
Динамо Махачкала
29‎’‎ • Никита Кривцов
66‎’‎ • Джон Кордоба
(Джованни Гонсалес)
04‎’‎ • Диего (А)
Календарь Турнирная таблица История встреч
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМурад Мусаев
Мурад Мусаев - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Мурад Мусаев

Чемпионство все ближе

"Зенит" отстает уже на четыре очка, но свой матч против "Ахмата" начнет в 19:30 по московскому времени. Оставим за скобками борьбу "Краснодара" за первый в истории клуба Кубок России и посмотрим на календарь:
  • 28 тур. Поездка в Самару на встречу с Артемом Дзюбой и его "Акроном";
  • 29 тур. Непростой выезд в Москву к "Динамо";
  • 30 тур. Решающий матч против "Оренбурга" дома.
По-хорошему, вероятность чемпионства велика, особенно учитывая выезд "Зенита" к ЦСКА в 28-м туре. Главное: "быки" ни от кого не зависят и в случае трех побед в трех встречах гарантированно защитят чемпионский титул и второй год кряду оставят петербуржцев без золота РПЛ.
Футбол. РПЛ. Локомотив (Москва) - Зенит (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
"Зенит" и "Спартак" страдают из-за странных пенальти. Правила пора менять?
24 апреля, 17:00
 
ФутболСпортСтанислав АгкацевКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Авторы РИА Новости СпортМатериалы РИА СпортДинамо (Махачкала)Джон КордобаМурад МусаевВадим ЕвсеевНикита Кривцов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    27.04 16:00
    М. Андреева
    А. Бондарь
  • Хоккей
    27.04 17:00
    Металлург Мг
    Ак Барс
  • Футбол
    27.04 20:00
    Балтика
    Акрон
  • Футбол
    27.04 19:30
    Кальяри
    Аталанта
  • Футбол
    27.04 22:00
    Манчестер Юнайтед
    Брентфорд
  • Футбол
    27.04 21:45
    Лацио
    Удинезе
  • Футбол
    27.04 22:00
    Эспаньол
    Леванте
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала