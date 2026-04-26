"Краснодар" быстро пропустил и не забил с пенальти. Но победу вырвал!

"Краснодар" одержал домашнюю победу над махачкалинским "Динамо" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу и упрочил лидерство в национальном первенстве. РИА Новости Спорт — о тяжелом триумфе "быков" спустя три дня после битвы со спартаковцами в столице.

Гонка с "Зенитом" в разгаре

Вроде вырвался вперед Санкт-Петербург, но оступился… В прошлом туре команда Сергея Семака потеряла очки в Москве, сыграв вничью с "Локомотивом". А могли и вовсе проиграть: спорный пенальти в ворота Дениса Адамова в самой концовке! Но голкипер добыл для "Зенита" одно очко. Важнейшее в борьбе за чемпионство: проиграй "сине-бело-голубые", отставание от "Краснодара" было бы два балла.

Но нет, всего один. В четверг "Краснодар" не без помощи неоднозначного одиннадцатиметрового одолел на выезде "Спартак" (2:1), никак не заслуживавший поражения, и вновь ворвался на вершину турнирной таблицы. А потом полетел домой на воскресный матч против симпатичной команды Вадима Евсеева.

Главные события матча

"Динамо" открыло счет уже на четвертой минуте. Но без единого попадания в створ за весь первый тайм — как же так получилось? Конечно, автогол. Серия рикошетов, и мяч от Диего Косты пролетел мимо Станислава Агкацева;

Никита Кривцов сравнял спустя 25 минут. Классно положил в дальний угол!

На 34-й минуте "Краснодар" должен был выходить вперед. Однако Эдуард Сперцян запорол пенальти, попав в штангу.

Двойной сейв Агкацева во втором тайме спас "быков" от второго гола. Потрясающая контратака получилась у махачкалинцев, но не хватило результативного завершения.

Кордоба забил на 66-й минуте! Головой замкнул навес с фланга лучший бомбардир нынешнего сезона РПЛ и занес себе в актив уже 15-й гол (плюс пять результативных передач).

После забитого мяча еще четыре момента было у хозяев, решивших не экономить силы. В то время как гости сели к своим воротам и почти не тревожили футболистов Мурада Мусаева. Так и остались "двойка" и "единица" на табло.

На 95-й минуте за вторую желтую карточку у Махачкалы был удален нападающий Миро.

Чемпионство все ближе

"Зенит" отстает уже на четыре очка, но свой матч против "Ахмата" начнет в 19:30 по московскому времени. Оставим за скобками борьбу "Краснодара" за первый в истории клуба Кубок России и посмотрим на календарь:

28 тур . Поездка в Самару на встречу с Артемом Дзюбой и его "Акроном";

. Поездка в Самару на встречу с Артемом Дзюбой и его "Акроном"; 29 тур . Непростой выезд в Москву к "Динамо" ;

. ; 30 тур. Решающий матч против "Оренбурга" дома.