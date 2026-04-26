Битва "Авангарда" и "Локо" дошла до массовых драк. Удалили вообще всех!

"Авангард" одержал вторую подряд победу в полуфинальной серии Кубка Гагарина против "Локомотива". Битва в Ярославле запомнилась двумя массовыми потасовками. Не обошлось без учатия Александра Радулова.

Неудачный старт для чемпиона

"Мы играли с чемпионом. Эта команда полностью укомплектована, у них есть все. Против них нужно показывать лучший хоккей. У нас были моменты, в которых мы смотрелись хорошо. Но были и отрезки, где нужно было лучше играть. Это касается и дисциплины, и контроля шайбы во втором периоде. Этот матч нельзя назвать лучшим в нашем исполнении. Матч получился странным. Я недоволен тем, что увидел в целом. Мы позволяли сопернику что-то такое, что обычно не позволяем", — по этим словам главного тренера "Авангарда" Ги Буше так сразу и не понять, что его команда обыграла "Локомотив" в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина-2026.

Стартовая встреча противостояния омичей с ярославцами действительно получилась противоречивой. С одной стороны, "ястребы" победили со счетом 5:2, а к середине встречи и вовсе вели 4:0, забросив по две шайбы в каждом из двух первых периодов. При этом четвертый гол "Авангарда" и вовсе стал приговором для лучшего голкипера двух последних сезонов КХЛ: Даниил Исаев впервые в своей карьере был заменен по ходу матча плей-офф, а сменивший его Алексей Мельничук в 27 лет наконец-то дебютировал в игре Кубка Гагарина. С другой стороны, подопечные Буше допустили немало ошибок и чересчур часто удалялись, собрав суммарно 17 штрафных минут и подарив сопернику семь попыток игры в большинстве. Одну из них "Локомотив" даже реализовал, пусть и не использовал в полной мере пятиминутное большинство в решающем отрезке матча.

Как отметил главный тренер "Авангарда", его команда выглядела несколько ржавой из-за длительного недельного перерыва между вторым раундом и полуфиналом. Но у "Локомотива" эта пауза и вовсе составила порядка десяти дней. Так или иначе — 5:2 есть 5:2, для омичей эта победа особенно важна с учетом того, что была добыта на выезде. В связи с этим результатом второй матч оказался близок к тому, чтобы стать ключевым во всей серии, ведь в случае еще одного поражения "железнодорожники" рисковали отправиться в Омск с критическим отставанием в счете.

"Удалены все, кто был на площадке!"

Несмотря на недовольство игрой своей команды, Ги Буше не стал вносить изменения в составе ко второму матчу в Ярославле. "Локомотив" же без корректировок не обошелся. Правда, они оказались вынужденными: по причине болезни в заявку на вторую встречу с "Авангардом" не вошел лидер "железнодорожников" по игре на вбрасываниях Байрон Фрэз, вместо него в состав был включен Павел Красковский.

С первых минут матча в Ярославле на площадке образовалась равная борьба с преимуществом омичей в атаке — гости в дебюте создали на порядок больше действительно интересных момент у чужих ворот, нежели "железнодорожники". Но именно "Локомотив" смог открыть счет. Впервые при Бобе Хартли — с учетом предсезонного матча, игр регулярного чемпионата и первой встречи в этой серии плей-офф — ярославцы смогли забить первыми в очной игре с "ястребами". Защитник "Локо" Андрей Сергеев, получив шайбу на чужой синей линии, продвинулся немного вперед в зону слота, прицелился и точно бросил под перекладину. Голкипер "Авангарда" Никита Серебряков из-за спин Георгия Иванова и Александра Радулова не увидел момент броска и не смог среагировать на этот выстрел.

Зато вратарь "ястребов" не оставил без внимания поведение Радулова. Звездный форвард "Локомотива", который провалил первый матч серии (0 очков и "-2" по полезности), сразу после гола принялся провоцировать Серебрякова и что-то кричать в лицо голкиперу. Естественно, этот эпизод моментально привел к массовой потасовке. Игроки "Авангарда" тут же заступились за своего вратаря, да и сам Серебряков не постеснялся применить физическую силу против Радулова.

В итоге о голе сразу все забыли, на льду образовалась драка. Судьи не стали долго разбираться, что к чему, и приняли необычное решение, удалив вообще всех полевых игроков, которые присутствовали на площадке в эту смену. Штрафные боксы на "Арене-2000" в Ярославле тут же оказались заполнены до отказа по обе стороны — по две минуты за грубость получили по пять хоккеистов "Локомотива" и "Авангарда", на своих местах остались лишь вратари команд.

Если кто-то во время первого матча в Ярославле спрашивал "Где Радулов?", то самый ценный игрок прошлогоднего плей-офф сегодня обратил на себя все внимание хоккейной общественности. И не только Александр, но и его наследник и лучший ученик Егор Сурин. Юный форвард "Локомотива", как и Радулов, в своем фирменном стиле пытался залезть под кожу сопернику и вывести его из себя. Последователю Радулова удалось это сделать во втором периоде.

"Железнодорожники" активно начали вторую 20-минутку и, как это бывает почти во всех матчах, моментами доминировал над оппонентом, не выпуская его из зоны и постоянно накладывая смены за счет ближней скамейки с регулярным давлением на ворота соперника. Ближе к середине периода точка кипения у владений Серебрякова достигла максимальных значений.

Радулов, придя на чужой пятак, вступил в борьбу за позицию с Максимом Лажуа. Защитник "Авангарда" в рамках этой борьбы потерял равновесие и, упав на лед, потерял шлем. По правилам Лажуа должен был сразу отправиться на смену, но вместо этого канадец подобрал шлем и надел его, что является нарушением правил. Рефери поднял руку, сигнализируя о малом штрафе для "ястребов", но после остановки игры Лажуа не сразу отправился в штрафной бокс. Перед этим, выскочивший на лед Егор Сурин, подъехал к Серебрякову и принялся провоцировать вратаря "Авангарда". От словесной перепалки до очередной массовой потасовки дело перешло моментально. На льду оказались даже те, кого изначально на площадке не было, что привело к большим санкциям.

Более 20 минут судьи пытались успокоить игроков обеих команд, а также выяснить всех виновников эпизода и определить, кто понесет ответственность. По итогам эпизода штрафы получили шесть игроков "Локомотива" и семь хоккеистов "Авангарда", причем Радулов и Дамир Шарипзянов получили по два малых штрафа за грубость, а Алексей Береглазов и Кирилл Долженков были наказаны дисциплинарным штрафом до конца матча за покидание скамейки, Егор Сурин, Мартин Гернат, Рушан Рафиков, Вячеслав Войнов и Игорь Мартынов — по десять минут штрафа за покидание скамейки и неспортивное поведение.

Омичи в результате инцидента остались играть в формате "4 на 5" из-за "незаконного и опасного снаряжения" у Лажуа, после удаления которого стычка и произошла. Но "Локомотив" численным преимуществом не воспользовался. Напротив, подопечные Боба Хартли сами себе создали большие проблемы.

Рихард Паник, получивший малый штраф за подножку, позволил "Авангарду" около минуты сыграть в формате "4 на 4", и по сути при равных составах омичи смогли отыграть отставание в счете. Константин Окулов здорово поборолся за шайбу у правого борта в чужой зоне и отпасовал на синюю линию, откуда Василий Пономарев тут же бросил по воротам. Даниил Исаев почему-то оказался не готов к этому моменту и пропустил очень легкий гол.

Минутой позднее "Авангард" и вовсе вышел вперед, отличившись уже при игре в большинстве. И снова Исаев не смог справиться с дальним броском. Дамир Шарипзянов после передачи Окулова мощно щелкнул, и шайба рикошетом от игрока "Локомотива" пролетела над голкипером "железнодорожников" и "нырнула" в ворота. В итоге ярославцы не просто не использовали большинство, но и из-за неаккуратной игры Паника лишили себя как численного преимущества, так и превосходства в счете.

Палки в колеса игроки "Локомотива" вставили себе и в третьем периоде, когда им было необходимо бросать все силы, чтобы спасти матч. В течение трех минут в начале заключительного отрезка игры по одному удалению схватили лидер команды Александр Елесин и Рушан Рафиков. Причем Елесин был наказан двойным малым штрафом за удар головой, из-за чего "железнодорожники" были вынуждены играть в формате "3 на 5".

За это "Локомотив" был наказан. Эндрю Потуральски, получив шайбу в районе левого круга вбрасывания, без какого-либо сопротивления и прессинга потратил пять секунд времени, которых ему оказалось достаточно, чтобы прицелиться и точно бросить по воротам Исаева. Бросок получился сильным, и голкипер ярославцев не успел среагировать.

В заслугу "Локомотива" — подопечные Боба Хартли не бросили играть и предприняли немало усилий и попыток, чтобы перевернуть матч в концовке, но "Авангард" действовал уверенно у своих ворот и перекрыл все пути к ним, не дав форвардам ярославской команды наносить прицельные броски. Не стали для омичей проблемой постоянные пробросы после неточных выстрелов по пустым воротам хозяев из своей зоны — дружина Ги Буше имела все возможности для того, чтобы играть очень просто, и с этим "ястребы" справились.