Ученые обнаружили новую аномалию, которая приведет к глобальному потеплению

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Все тревожнее звучат прогнозы ученых, связанные с изменением климата на нашей планете. Теперь специалисты из Потсдамского института изучения климатических изменений (PIK) заговорили о возможном разрушении Гольфстрима, которое грозит планете катастрофой.

Что именно произойдет? И как это может затронуть Россию?

Все ближе к глобальному потеплению

С помощью компьютерного моделирования исследователям удалось установить, что разрушение Гольфстрима приведет к выбросу огромного количества углерода.

"Это изменение температуры обусловлено значительным выбросом углерода из Южного океана в результате усиленного перемешивания, которое выводит богатые углеродом глубинные воды на поверхность", — объяснил соавтор исследования Маттео Виллейт.

При этом отмечается, что температура в Северном полушарии все равно резко снизится: в Арктике станет на семь градусов холоднее. На юге, в свою очередь, температура, наоборот, резко повысится — например, в Антарктиде может стать на шесть градусов теплее.

"Это добавит 0,2 градуса Цельсия к глобальному потеплению", — говорится в исследовании.

Почему так важны течения

Особую тревогу у специалистов вызывают океанские течения. Они являются одним из важнейших элементов климатической системы Земли. В Атлантическом океане поверхностные ветровые течения перемещают теплую воду от экватора к северу. Там охладившаяся и ставшая более соленой и плотной после образования полярных льдов водная масса погружается вниз и начинает движение в обратном направлении, на юг.

Одна из ветвей холодного глубинного течения поднимается к поверхности у берегов Антарктиды, чтобы снова направиться к северу, другая — устремляется в Тихий океан.

Глобальная катастрофа

Эту петлю поверхностных и глубинных течений океанологи называют Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляцией (AMOC, Atlantic meridional overturning circulation). AMOC определяет глобальную термохалинную (от thermo — "температура" и haline — "соленость") циркуляцию.

Необычайно мягкая погода Северной Европы — следствие теплого течения Гольфстрим, одной из ветвей AMOC. Климатологи опасаются, что резко усилившийся в последние годы приток пресной воды из-за таяния ледников Гренландии ослабит AMOC, а может, даже полностью остановит.

Питер и Сюзанна Дитлевсен из Института Нильса Бора Копенгагенского университета показали, что циркуляция с большой вероятностью рухнет в ближайшие 65 лет.

Новый ледниковый период?

Вызывает опасения возможная остановка Гольфстрима и у ученых из России.

Сегодня после двух жарких лет мы наблюдаем холодную зиму и весну, а апрель и май уже кажутся зимними месяцами, зато осенью тепло вплоть до ноября.