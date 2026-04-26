09:55 26.04.2026

Ученые обнаружили новую аномалию, которая приведет к глобальному потеплению

© Depositphotos.com / GUDKOVANDREY — Айсберг на фоне гор
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Все тревожнее звучат прогнозы ученых, связанные с изменением климата на нашей планете. Теперь специалисты из Потсдамского института изучения климатических изменений (PIK) заговорили о возможном разрушении Гольфстрима, которое грозит планете катастрофой.
Что именно произойдет? И как это может затронуть Россию?

Все ближе к глобальному потеплению

С помощью компьютерного моделирования исследователям удалось установить, что разрушение Гольфстрима приведет к выбросу огромного количества углерода.
"Это изменение температуры обусловлено значительным выбросом углерода из Южного океана в результате усиленного перемешивания, которое выводит богатые углеродом глубинные воды на поверхность", — объяснил соавтор исследования Маттео Виллейт.
При этом отмечается, что температура в Северном полушарии все равно резко снизится: в Арктике станет на семь градусов холоднее. На юге, в свою очередь, температура, наоборот, резко повысится — например, в Антарктиде может стать на шесть градусов теплее.
"Это добавит 0,2 градуса Цельсия к глобальному потеплению", — говорится в исследовании.

Почему так важны течения

Особую тревогу у специалистов вызывают океанские течения. Они являются одним из важнейших элементов климатической системы Земли. В Атлантическом океане поверхностные ветровые течения перемещают теплую воду от экватора к северу. Там охладившаяся и ставшая более соленой и плотной после образования полярных льдов водная масса погружается вниз и начинает движение в обратном направлении, на юг.
Одна из ветвей холодного глубинного течения поднимается к поверхности у берегов Антарктиды, чтобы снова направиться к северу, другая — устремляется в Тихий океан.
© Public domain — Течение Гольфстрим на карте
Глобальная катастрофа

Эту петлю поверхностных и глубинных течений океанологи называют Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляцией (AMOC, Atlantic meridional overturning circulation). AMOC определяет глобальную термохалинную (от thermo — "температура" и haline — "соленость") циркуляцию.
Необычайно мягкая погода Северной Европы — следствие теплого течения Гольфстрим, одной из ветвей AMOC. Климатологи опасаются, что резко усилившийся в последние годы приток пресной воды из-за таяния ледников Гренландии ослабит AMOC, а может, даже полностью остановит.
Питер и Сюзанна Дитлевсен из Института Нильса Бора Копенгагенского университета показали, что циркуляция с большой вероятностью рухнет в ближайшие 65 лет.

Новый ледниковый период?

Вызывает опасения возможная остановка Гольфстрима и у ученых из России.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков — Снег в Москве
Сегодня после двух жарких лет мы наблюдаем холодную зиму и весну, а апрель и май уже кажутся зимними месяцами, зато осенью тепло вплоть до ноября.
"Это подтверждает мою теорию о том, что глобальное потепление может закончиться серьезным ледниковым периодом. Это очень важная проблема не только для Европы, но и для России: европейская часть тоже пострадает", — говорит научный сотрудник Пущинского федерального научного центра РАН Алексей Карнаухов.
 
 
 
