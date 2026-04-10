Ученые забили тревогу из-за глобальной угрозы

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Разрушение Гольфстрима приведет к климатической катастрофе, об этом в своем исследовании предупреждают ученые из Потсдамского института изучения климатических изменений (PIK).

"Это добавит 0,2 градусов цельсия к глобальному потеплению", — говорится в исследовании.

Благодаря компьютерному моделированию исследователям удалось установить, что разрушение этого критически важного течения приведет к выбросу огромного количества углерода, запасы которого сейчас заточены глубоко под океаном.

"Это изменение температуры обусловлено значительным выбросом углерода из Южного океана в результате усиленного перемешивания, которое выводит богатые углеродом глубинные воды на поверхность", — объяснил соавтор исследования Маттео Виллейт.