Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Наука
 
04:52 10.04.2026 (обновлено: 04:53 10.04.2026)
Ученые забили тревогу из-за глобальной угрозы

PIK: разрушение Гольфстрима приведет к повышению температуры на Земле

CC0 / / Планета Земля
CC0 / /
Планета Земля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Разрушение Гольфстрима приведет к климатической катастрофе, об этом в своем исследовании предупреждают ученые из Потсдамского института изучения климатических изменений (PIK).
"Это добавит 0,2 градусов цельсия к глобальному потеплению", — говорится в исследовании.
Благодаря компьютерному моделированию исследователям удалось установить, что разрушение этого критически важного течения приведет к выбросу огромного количества углерода, запасы которого сейчас заточены глубоко под океаном.
"Это изменение температуры обусловлено значительным выбросом углерода из Южного океана в результате усиленного перемешивания, которое выводит богатые углеродом глубинные воды на поверхность", — объяснил соавтор исследования Маттео Виллейт.
При этом отмечается, что несмотря на некоторую компенсацию похолодания в Европе, температура в Северном полушарии все равно резко понизится, а в Антарктиде станет на семь градусов холоднее. На Юге, в свою очередь, температура резко повысится — например, в Антарктиде может стать на шесть градусов теплее.
НаукаАнтарктидаЕвропаЮгВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала