Глава МИД ОАЭ обсудил с Рубио ситуацию в регионе

ДУБАЙ, 26 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдулла бин Заид Аль Нахайян провёл телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио, передает эмиратское информационное агентство WAM.
"Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдулла бин Заид Аль Нахайян провёл телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио, чтобы обсудить последние региональные события", - говорится в сообщении.
Согласно агентству, стороны также обсудили последние события в регионе, особенно связанные с объявлением президента США Дональда Трампа о прекращении огня между Соединёнными Штатами и Ираном.
Кроме того, в ходе разговора стороны рассмотрели пути достижения мира и безопасности в регионе посредством коллективных действий.