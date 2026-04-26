23:19 26.04.2026
Глава МИД ОАЭ обсудил с Рубио ситуацию в регионе

WAM: глава МИД ОАЭ обсудил с Рубио ситуацию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян
Министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД ОАЭ шейх Абдулла бин Заид Аль Нахайян провел телефонный разговор с Рубио.
  • Обсуждались последние региональные события, в том числе объявление Трампа о прекращении огня между США и Ираном.
  • Стороны рассмотрели пути достижения мира и безопасности в регионе посредством коллективных действий.
ДУБАЙ, 26 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдулла бин Заид Аль Нахайян провёл телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио, передает эмиратское информационное агентство WAM.
"Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдулла бин Заид Аль Нахайян провёл телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио, чтобы обсудить последние региональные события", - говорится в сообщении.
Согласно агентству, стороны также обсудили последние события в регионе, особенно связанные с объявлением президента США Дональда Трампа о прекращении огня между Соединёнными Штатами и Ираном.
Кроме того, в ходе разговора стороны рассмотрели пути достижения мира и безопасности в регионе посредством коллективных действий.
