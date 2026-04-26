"Марсель" и "Ницца" сыграли вничью в матче чемпионата Франции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Марсель" и "Ницца" сыграли вничью в матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу.
- Встреча в Марселе завершилась со счетом 1:1.
- У хозяев гол забил Пьер-Эмиль Хёйбьерг, в составе гостей отличился Элье Ваи.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. "Марсель" сыграл вничью с "Ниццей" в матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Марселе завершилась со счетом 1:1. У хозяев гол забил Пьер-Эмиль Хёйбьерг (66-я минута), в составе гостей отличился Элье Ваи (88, с пенальти).
26 апреля 2026 • начало в 21:45
Завершен
66’ • Пьер-Эмиль Хейбьерг
(Tochukwu Nnadi)
88’ • Эли Вахи (П)
