"Марсель" и "Ницца" сыграли вничью в матче чемпионата Франции - РИА Новости Спорт, 26.04.2026
"Марсель" и "Ницца" сыграли вничью в матче чемпионата Франции

"Марсель" в концовке упустил победу над "Ниццей" в матче чемпионата Франции

  • "Марсель" и "Ницца" сыграли вничью в матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу.
  • Встреча в Марселе завершилась со счетом 1:1.
  • У хозяев гол забил Пьер-Эмиль Хёйбьерг, в составе гостей отличился Элье Ваи.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. "Марсель" сыграл вничью с "Ниццей" в матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Марселе завершилась со счетом 1:1. У хозяев гол забил Пьер-Эмиль Хёйбьерг (66-я минута), в составе гостей отличился Элье Ваи (88, с пенальти).
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
26 апреля 2026 • начало в 21:45
Завершен
Марсель
1 : 1
Ницца
66‎’‎ • Пьер-Эмиль Хейбьерг
(Tochukwu Nnadi)
88‎’‎ • Эли Вахи (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Марсель" с 53 очками занимает шестое место в таблице Лиги 1, "Ницца" (30 очков) располагается на 15-й строчке.

Результаты других матчей игрового дня:

