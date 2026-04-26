Хоккеисты "Локомотива" и "Авангарда" устроили драку 5 на 5 во время матча
18:06 26.04.2026 (обновлено: 18:09 26.04.2026)
Хоккеисты "Локомотива" и "Авангарда" устроили драку 5 на 5 во время матча

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хоккеисты ярославского «Локомотива» и омского «Авангарда» устроили массовую драку во время второго матча полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина.
  • Драка произошла после заброшенной шайбы в ворота «Авангарда» на 18-й минуте.
  • По итогам эпизода арбитр принял решение о двухминутном штрафе для всех хоккеистов, находившихся на льду.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Хоккеисты ярославского "Локомотива" и омского "Авангарда" устроили массовую драку во время второго матча полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина.
Встреча проходит в Ярославле в воскресенье. Инцидент произошел после заброшенной шайбы в ворота "Авангарда" на 18-й минуте. После гола, автором которого стал защитник "Локомотива" Андрей Сергеев, Александр Радулов, празднуя заброшенную шайбу, начал кричать на вратаря омичей Никиту Серебрякова, за которого стали заступаться одноклубники, в результате чего на льду началась драка пять на пять.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
26 апреля 2026 • начало в 17:00
Завершен
Локомотив
1 : 3
Авангард
17:03 • Андрей Сергеев
(Егор Сурин, Александр Радулов)
08:46 • Василий Пономарев
(Константин Окулов, Артем Блажиевский)
09:54 • Дамир Шарипзянов
(Константин Окулов, Эндрю Потуральски)
08:46 • Эндрю Потуральски
(Константин Окулов, Дамир Шарипзянов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
По итогам эпизода арбитр принял решение о двухминутном штрафе для всех хоккеистов, находившихся на льду. У "Локомотива" штраф получили Егор Сурин, Георгий Иванов, Радулов, Рушан Рафиков и Сергеев, в составе "Авангарда" были удалены Джозеф Чеккони, Дамир Шарипзянов, Эндрю Потуральски, Михаил Котляревский и Наиль Якупов.
Счет после первого периода - 1:0 в пользу "Локомотива". В первом матче серии железнодорожники 24 апреля потерпели поражение на своем льду со счетом 2:5.
"Авангард" завершил регулярный чемпионат на втором месте в таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина команда обыграла нижнекамский "Нефтехимик" (4-1), а во втором - столичный ЦСКА (4-1). "Локомотив" занял первое место в турнирной таблице Западной конференции. В 1/8 финала плей-офф ярославцы прошли московский "Спартак" (4-1), в четвертьфинале - уфимский "Салават Юлаев" (4-0).
ХоккейСпортАндрей СергеевНикита СеребряковЯрославльАлександр РадуловЛокомотив (Ярославль)АвангардНефтехимикКубок Гагарина
 
