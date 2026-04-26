Хоккеисты "Локомотива" и "Авангарда" устроили драку 5 на 5 во время матча

Краткий пересказ от РИА ИИ Хоккеисты ярославского «Локомотива» и омского «Авангарда» устроили массовую драку во время второго матча полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина.

Драка произошла после заброшенной шайбы в ворота «Авангарда» на 18-й минуте.

По итогам эпизода арбитр принял решение о двухминутном штрафе для всех хоккеистов, находившихся на льду.

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Хоккеисты ярославского "Локомотива" и омского "Авангарда" устроили массовую драку во время второго матча полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина.

Встреча проходит в Ярославле в воскресенье. Инцидент произошел после заброшенной шайбы в ворота "Авангарда" на 18-й минуте. После гола, автором которого стал защитник "Локомотива" Андрей Сергеев, Александр Радулов, празднуя заброшенную шайбу, начал кричать на вратаря омичей Никиту Серебрякова, за которого стали заступаться одноклубники, в результате чего на льду началась драка пять на пять.

По итогам эпизода арбитр принял решение о двухминутном штрафе для всех хоккеистов, находившихся на льду. У "Локомотива" штраф получили Егор Сурин, Георгий Иванов, Радулов, Рушан Рафиков и Сергеев, в составе "Авангарда" были удалены Джозеф Чеккони, Дамир Шарипзянов, Эндрю Потуральски, Михаил Котляревский и Наиль Якупов.

Счет после первого периода - 1:0 в пользу "Локомотива". В первом матче серии железнодорожники 24 апреля потерпели поражение на своем льду со счетом 2:5.