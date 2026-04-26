В Турции поединок с участием российского боксера завершился массовой дракой

Краткий пересказ от РИА ИИ В турецком Трабзоне во время боксерского турнира произошла массовая драка с участием зрителей.

Конфликт возник после победы российского спортсмена Сергея Горохова в поединке за титул чемпиона мира по версии UBO.

После инцидента началось расследование.

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Массовая драка с участием зрителей произошла во время поединка с участием российского спортсмена Сергея Горохова на боксерском турнире в турецком городе Трабзон, сообщает портал Массовая драка с участием зрителей произошла во время поединка с участием российского спортсмена Сергея Горохова на боксерском турнире в турецком городе Трабзон, сообщает портал Karar

Горохов проводил бой за титул чемпиона мира по версии UBO против местного боксера Эмирхана Калкана. По ходу поединка между сторонами неоднократно возникали напряженные моменты. После окончания боя, который завершился победой Горохова, часть зрителей выразила недовольство празднованием российского боксера и направилась к рингу.

Издание опубликовало видеозапись инцидента, на котором видно, как десятки людей выбежали на ринг, после чего началась массовая драка. В сторону ринга летели бутылки и стулья, некоторые атаковали друг друга ударами ногами и кулаков. Турнир был прерван из-за обострения ситуации, победитель не был объявлен официально. По громкоговорителям многократно делались объявления с призывом успокоиться, однако драка продолжалась еще некоторое время.

По факту инцидента начато расследование. Официальные лица изучат записи камер видеонаблюдения в зале и видео с мобильных телефонов очевидцев для установления всех участников драки.