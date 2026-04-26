Футболисты "Динамо" прервали трехматчевую серию побед "Сочи" в РПЛ
19:14 26.04.2026 (обновлено: 19:15 26.04.2026)
Футболисты "Динамо" прервали трехматчевую серию побед "Сочи" в РПЛ

Футболисты московского "Динамо" прервали трехматчевую серию побед "Сочи" в РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московское «Динамо» обыграло «Сочи» со счетом 2:0 в матче 27-го тура РПЛ.
  • «Динамо» набрало 38 очков и находится на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, а «Сочи» прервал свою серию из трех побед и остается на последнем, 16-м месте с 18 баллами.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Московское "Динамо" на своем поле обыграло "Сочи" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Константин Тюкавин (11-я минута) и Муми Нгамалё (52).
Российская премьер-лига (РПЛ)
26 апреля 2026 • начало в 17:00
Завершен
Динамо Москва
2 : 0
Сочи
11‎’‎ • Константин Тюкавин
(Артур Гомес)
52‎’‎ • Муми Нгамалё
(Бителло)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Динамо" набрало 38 очков и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). "Сочи" прервал свою серию из трех побед в чемпионате и остается на последнем, 16-м месте с 18 баллами.
В следующем туре "Динамо" 1 мая на выезде встретится со столичным "Локомотивом", "Сочи" 3 мая примет "Оренбург".
