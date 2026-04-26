Полиция в Лондоне допросит сотрудников офиса Стармера по делу Максуини - РИА Новости, 26.04.2026
23:33 26.04.2026
Telegraph: полиция Лондона допросит сотрудников офиса Стармера по делу Максуини

Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция Лондона допросит сотрудников офиса Стармера.
  • Причина допроса — кража телефона бывшего главы аппарата премьера Моргана Максуини, содержавшего данные по делу бывшего британского посла в США Мандельсона.
  • Мандельсон ушел с поста посла Британии в США на фоне скандала вокруг его связей с Эпштейном и сейчас находится под следствием в Британии из-за пересылки государственных документов в 2009 году.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Полиция Лондона будет допрашивать сотрудников офиса премьер-министра Великобритании Кира Стармера по поводу кражи телефона бывшего главы его аппарата Моргана Максуини, сообщает газета Telegraph.
В марте газета Times со ссылкой на источники писала, что Максуини заявил о краже у него телефона, содержавшего часть данных по делу бывшего британского посла в США Питера Мандельсона, связанного с американским финансистом Джеффри Эпштейном, в результате чего эта информация оказалась утрачена.
"Сотрудники полиции допросят государственных служащих в рамках возобновленного расследования по делу об ограблении бывшего главы аппарата Кира Стармера, которое, возможно, помешало обнародованию сообщений, имеющих отношение к скандалу с Мандельсоном", - говорится в сообщении газеты.
В 2025 году Мандельсон ушел с поста посла Британии в США на фоне скандала вокруг его связей с Эпштейном. Теперь он находится под следствием в Британии из-за пересылки Эпштейну государственных документов в 2009 году, когда он был министром по делам бизнеса.
