Полиция в Лондоне допросит сотрудников офиса Стармера по делу Максуини

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Полиция Лондона будет допрашивать сотрудников офиса премьер-министра Великобритании Кира Стармера по поводу кражи телефона бывшего главы его аппарата Моргана Максуини, сообщает газета Telegraph.
В марте газета Times со ссылкой на источники писала, что Максуини заявил о краже у него телефона, содержавшего часть данных по делу бывшего британского посла в США Питера Мандельсона, связанного с американским финансистом Джеффри Эпштейном, в результате чего эта информация оказалась утрачена.
"Сотрудники полиции допросят государственных служащих в рамках возобновленного расследования по делу об ограблении бывшего главы аппарата Кира Стармера, которое, возможно, помешало обнародованию сообщений, имеющих отношение к скандалу с Мандельсоном", - говорится в сообщении газеты.
В 2025 году Мандельсон ушел с поста посла Британии в США на фоне скандала вокруг его связей с Эпштейном. Теперь он находится под следствием в Британии из-за пересылки Эпштейну государственных документов в 2009 году, когда он был министром по делам бизнеса.
