Госдеп США отметил мужество ликвидаторов на ЧАЭС - РИА Новости, 26.04.2026
18:52 26.04.2026 (обновлено: 22:59 26.04.2026)
Госдеп США отметил мужество ликвидаторов на ЧАЭС

Чернобыльская АЭС. Архивное фото
  • Госдеп заявил о признании памяти погибших ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
  • В американском ведомстве отметили подвиг жителей России, Белоруссии и Украины в ликвидации последствий аварии.
  • Авария на ЧАЭС побудила укрепить международные стандарты и протоколы безопасности, говорится в заявлении Госдепа.
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Госдепартамент США в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС заявил о признании памяти погибших ликвидаторов и последовавшем за катастрофой укреплении безопасности в отрасли.
"Мы чтим память погибших и воздаем должное невероятному мужеству ликвидаторов", - говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Там отметили подвиг жителей России, Белоруссии и Украины в ликвидации последствий аварии.
"Эта катастрофа побудила нас и наших партнеров укрепить международные стандарты и протоколы безопасности", - подчеркнули в Госдепе.
В 2026 году исполняется 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС - крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофы. Авария на четвертом энергоблоке ЧАЭС, расположенной примерно в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области, произошла 26 апреля 1986 года.
