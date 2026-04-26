Госдеп США отметил мужество ликвидаторов на ЧАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Госдепартамент США в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС заявил о признании памяти погибших ликвидаторов и последовавшем за катастрофой укреплении безопасности в отрасли.
"Мы чтим память погибших и воздаем должное невероятному мужеству ликвидаторов", - говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.
Там отметили подвиг жителей России, Белоруссии и Украины в ликвидации последствий аварии.
"Эта катастрофа побудила нас и наших партнеров укрепить международные стандарты и протоколы безопасности", - подчеркнули в Госдепе.
В 2026 году исполняется 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС - крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофы. Авария на четвертом энергоблоке ЧАЭС, расположенной примерно в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области, произошла 26 апреля 1986 года.