Ученый рассказал о рисках для Белоруссии от пожаров в зоне ЧАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ Лесные пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС могут быстро распространяться и переносить радионуклиды на близлежащие территории.

По словам ученого Игоря Чешика, пожары в зоне отчуждения представляют серьезную угрозу для экологии.

МИНСК, 26 апр – РИА Новости. Лесные пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС – это бич для экологии, ведь они способны быстро распространяться, а с золой могут переноситься радионуклиды на близлежащие территории, заявил в интервью РИА Новости директор Института радиобиологии Национальной академии наук Белоруссии Игорь Чешик.

В текущем году исполняется 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС - крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофы. Авария на ЧАЭС, расположенной примерно в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области , произошла 26 апреля 1986 года. Белоруссия больше других республик пострадала от аварии: общая площадь радиационного загрязнения составила около 23% от ее территории.

"Пожары в зоне отчуждения – это бич для экологии, ведь это особые режимные зоны, где проход человека запрещен. И если появляются пожары и остаются вовремя незамеченными, то, как правило, они приобретают большие размеры, быстро распространяются", - сказал ученый.