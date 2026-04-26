05:23 26.04.2026
Ученый рассказал о рисках для Белоруссии от пожаров в зоне ЧАЭС

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Полесский радиационно-экологический заповедник в Белоруссии
Полесский радиационно-экологический заповедник в Белоруссии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лесные пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС могут быстро распространяться и переносить радионуклиды на близлежащие территории.
  • По словам ученого Игоря Чешика, пожары в зоне отчуждения представляют серьезную угрозу для экологии.
МИНСК, 26 апр – РИА Новости. Лесные пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС – это бич для экологии, ведь они способны быстро распространяться, а с золой могут переноситься радионуклиды на близлежащие территории, заявил в интервью РИА Новости директор Института радиобиологии Национальной академии наук Белоруссии Игорь Чешик.
В текущем году исполняется 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС - крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофы. Авария на ЧАЭС, расположенной примерно в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области, произошла 26 апреля 1986 года. Белоруссия больше других республик пострадала от аварии: общая площадь радиационного загрязнения составила около 23% от ее территории.
"Пожары в зоне отчуждения – это бич для экологии, ведь это особые режимные зоны, где проход человека запрещен. И если появляются пожары и остаются вовремя незамеченными, то, как правило, они приобретают большие размеры, быстро распространяются", - сказал ученый.
По его словам, также "есть опасность, что с дымом лесных пожаров, с золой, могут переноситься радионуклиды на близлежащие территории".
