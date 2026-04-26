Россиянин Кадиев стал чемпионом Европы по вольной борьбе

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российский борец вольного стиля Ибрагим Кадиев завоевал золото на чемпионате Европы, который проходит в Тиране.
В решающей схватке в весовой категории до 86 кг он победил бронзового призера чемпионатов мира и Европы Арсения Джиоева, представляющего Азербайджан. Бронзовыми призерами стали Евгений Михалчан из Молдавии и Владимир Гамкрелидзе из Грузии.
Кадиеву 22 года, он впервые завоевал золото чемпионата Европы.
Турнир в Тиране завершится 26 апреля. Россияне выступают на турнире под флагом Объединенного мира борьбы (UWW).