"Зенит" проиграл "Уралмашу" в первом матче серии плей-офф - РИА Новости Спорт, 26.04.2026
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
15:15 26.04.2026 (обновлено: 15:29 26.04.2026)
"Зенит" проиграл "Уралмашу" в первом матче серии плей-офф

"Зенит" проиграл "Уралмашу" на старте серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Зенит" проиграл "Уралмашу" в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.
  • Встреча завершилась со счетом 85:78.
  • Второй матч противостояния пройдет 28 апреля.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" на своем паркете проиграл екатеринбургскому "Уралмашу" в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой гостей со счетом 85:78 (25:22, 14:22, 27:10, 19:24) в пользу гостей, в составе которых больше всех очков набрал Гарретт Нэвелс (27). У "Зенита" дабл-дабл оформил Исмаэль Бако (17 очков, 10 подборов).
Единая Лига ВТБ
26 апреля 2026 • начало в 13:00
Завершен
Зенит
78 : 85
Уралмаш
Календарь Турнирная таблица История встреч
Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу "Уралмаша". Второй матч противостояния пройдет 28 апреля в Санкт-Петербурге.
"Зенит" завершил регулярный чемпионат на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 28 побед при 12 поражениях. "Уралмаш" (19-21) занял шестую позицию.
