"Зенит" проиграл "Уралмашу" в первом матче серии плей-офф

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" на своем паркете проиграл екатеринбургскому "Уралмашу" в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой гостей со счетом 85:78 (25:22, 14:22, 27:10, 19:24) в пользу гостей, в составе которых больше всех очков набрал Гарретт Нэвелс (27). У "Зенита" дабл-дабл оформил Исмаэль Бако (17 очков, 10 подборов).
Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу "Уралмаша". Второй матч противостояния пройдет 28 апреля в Санкт-Петербурге.
"Зенит" завершил регулярный чемпионат на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 28 побед при 12 поражениях. "Уралмаш" (19-21) занял шестую позицию.
