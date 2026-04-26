"Зенит" проиграл "Уралмашу" в первом матче серии плей-офф

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" на своем паркете проиграл екатеринбургскому "Уралмашу" в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу "Уралмаша". Второй матч противостояния пройдет 28 апреля в Санкт-Петербурге.