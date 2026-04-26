Отец Ферстаппена попал в серьезную аварию на этапе ралли в Бельгии

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Отец четырёхкратного чемпиона "Формулы-1" пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен попал в серьезную аварию во время заезда на этапе ралли в Валлонии (Бельгия).

Йосу Ферстаппену 54 года. Он выступал в "Формуле-1" с 1994 по 2003 год. Позднее нидерландец участвовал в других гоночных сериях, а в 2022 году дебютировал в качестве раллийного гонщика.