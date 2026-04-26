Отец Ферстаппена попал в серьезную аварию на этапе ралли в Бельгии

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Отец четырёхкратного чемпиона "Формулы-1" пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен попал в серьезную аварию во время заезда на этапе ралли в Валлонии (Бельгия).
В результате аварии автомобиль Ферстаппена совершил переворот на крышу. Экипаж машины не пострадал и смог самостоятельно покинуть транспортное средство. Сам автомобиль получил сильные повреждения и был не способен продолжить движение.
«
"Было пыльно, на трассе лежал гравий. Думаю, мы вошли в поворот слишком быстро. Мы зацепили столб. Из-за этого нас развернуло, и мы приземлились на крышу. Самое главное, что Яспер и я выбрались из машины живыми и невредимыми. Удар был сильный, но мы находились в безопасных автомобилях, что в очередной раз подтвердилось", - приводит слова Ферстаппена портал nu.nl.
Йосу Ферстаппену 54 года. Он выступал в "Формуле-1" с 1994 по 2003 год. Позднее нидерландец участвовал в других гоночных сериях, а в 2022 году дебютировал в качестве раллийного гонщика.