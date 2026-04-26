20:22 26.04.2026
"Авангард" второй раз выиграл у "Локомотива" в полуфинале Кубка Гагарина

  • Омский «Авангард» обыграл ярославский «Локомотив» во втором матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ со счетом 3:1.
  • В ходе матча произошли массовые потасовки, из-за которых игра была прервана на 20 минут.
  • «Авангард» выиграл оба гостевых матча у «Локомотива» и ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Омский "Авангард" обыграл ярославский "Локомотив" во втором матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Ярославле завершилась со счетом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) в пользу гостей, у которых отличились Василий Пономарев (29-я минута), Дамир Шарипзянов (30) и Эндрю Потуральски (49). В составе проигравших шайбу забросил Андрей Сергеев (18).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
26 апреля 2026 • начало в 17:00
Завершен
Локомотив
1 : 3
Авангард
17:03 • Андрей Сергеев
(Егор Сурин, Александр Радулов)
08:46 • Василий Пономарев
(Константин Окулов, Артем Блажиевский)
09:54 • Дамир Шарипзянов
(Константин Окулов, Эндрю Потуральски)
08:46 • Эндрю Потуральски
(Константин Окулов, Дамир Шарипзянов)
По ходу первого и второго периодов произошли массовые потасовки. Во втором случае матч был прерван на 20 минут, драка началась после того, как нападающий ярославцев Егор Сурин что-то сказал голкиперу омичей Никите Серебрякову. В массовой стычке участие приняли в том числе игроки, которые в момент ее начала не присутствовали на площадке. В результате инцидента дисциплинарным штрафом до конца матча были наказаны нападающий "Авангарда" Кирилл Долженков и защитник "Локомотива" Алексей Береглазов, дисциплинарный штраф в 10 минут получили игроки омичей Игорь Мартынов и Вячеслав Войнов, а также хоккеисты железнодорожников Мартин Гернат, Рушан Рафиков и Егор Сурин.
Омичи выиграли оба гостевых матча у действующего обладателя Кубка Гагарина и ведут в серии до четырех побед со счетом 2-0. Следующие два матча пройдут в Омске 28 и 30 апреля.
"Авангард" завершил регулярный чемпионат на втором месте в таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина команда обыграла нижнекамский "Нефтехимик" (4-1), во втором - столичный ЦСКА (4-1). "Локомотив" занял первое место в турнирной таблице Западной конференции. В 1/8 финала плей-офф ярославцы прошли московский "Спартак" (4-1), в четвертьфинале - уфимский "Салават Юлаев" (4-0).
