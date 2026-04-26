Причиной смерти Льва Шимелова стал инсульт

Краткий пересказ от РИА ИИ Заслуженный артист РСФСР Лев Шимелов умер в возрасте 96 лет от инсульта.

Прощание с артистом состоялось в воскресенье в Боткинской больнице, похоронят актера на Ваганьковском кладбище.

Лев Шимелов работал в Московском мюзик-холле и Москонцерте, был ведущим передачи "Радионяня" и удостоен звания заслуженного артиста в 1990 году.

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Причиной смерти заслуженного артиста РСФСР Льва Шимелова стал инсульт, сообщили РИА Новости в его окружении.

Шимелов скончался в возрасте 96 лет.

"Врачи боролись за его жизнь, делали операцию. Его подключили к ИВЛ, пролежал практически неделю, но не смогли спасти. Он умер из-за инсульта", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что прощание с артистом состоялось в воскресенье в Боткинской больнице. Похоронят актера на Ваганьковском кладбище, дата будет известна позже.

Шимелов родился в 1930 году в Баку . Одним из лучших его номеров стала придуманная им пародия на героев мультфильмов. В 1952 году был приглашен на профессиональную эстраду, а в 1961 году стал конферансье джаз-оркестра Азербайджана

Шимелов работал в Московском мюзик-холле и Москонцерте. Как эстрадный режиссер поставил программы "Москва улыбается вам", "Он, она и спорт" с участием Любови Полищук и "Это было вчера". С 1979 года был ведущим передачи "Радионяня".