Умер заслуженный артист РСФСР Лев Шимелов

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Заслуженный артист РСФСР, режиссер и актер Лев Шимелов скончался в возрасте 96 лет, сообщается на портале kino-teatr.ru.
"Шимелов Лев Павлович. Годы жизни: 28 января 1930 года - 24 апреля 2026 года", - говорится в сообщении.
Шимелов родился в 1930 году в Баку. Одним из лучших его номеров стала придуманная им пародия на героев мультфильмов. В 1952 году был приглашен на профессиональную эстраду, а в 1961 году стал конферансье джаз-оркестра Азербайджана.
Шимелов работал в Московском мюзик-холле и Москонцерте. Как эстрадный режиссер поставил программы "Москва улыбается вам", "Он, она и спорт" с участием Любови Полищук и "Это было вчера". С 1979 года был ведущим передачи "Радионяня".
В 1990 году был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР.