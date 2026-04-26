Пострадавшего при стрельбе агента Секретной службы США выписали из больницы
10:31 26.04.2026 (обновлено: 10:42 26.04.2026)
Пострадавшего при стрельбе агента Секретной службы США выписали из больницы

© AP Photo / Tom Brenner — Сотрудники Секретной службы во время стрельбы на ужине для корреспондентов Белого дома в Вашингтоне
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Агент Секретной службы США, пострадавший в ходе стрельбы на торжественном ужине с участием американского президента Дональда Трампа и корреспондентов Белого дома, выписан из больницы, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник.
"Сотрудник Секретной службы, пострадавший в результате стрельбы в ходе противостояния с подозреваемым на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, выписан из больницы", - сообщает телеканал.
В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
СМИ: Левитт сделала пугающее заявление перед ЧП с Трампом
07:26
 
