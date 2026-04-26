Пострадавшего при стрельбе агента Секретной службы США выписали из больницы

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Агент Секретной службы США, пострадавший в ходе стрельбы на торжественном ужине с участием американского президента Дональда Трампа и корреспондентов Белого дома, выписан из больницы, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник.
"Сотрудник Секретной службы, пострадавший в результате стрельбы в ходе противостояния с подозреваемым на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, выписан из больницы", - сообщает телеканал.
В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.