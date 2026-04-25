Стал известен средний возраст участников Московского полумарафона

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Средний возраст участников Московского полумарафона составляет 35 лет, сообщил в интервью РИА Новости директор Московского полумарафона и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.
"Средний возраст в Московском полумарафоне - 35 лет", - рассказал Тарасов.
По его словам, на дистанции в пять километров могут принимать участие дети от 14 лет, в полумарафоне этот возраст начинается с 18 лет.
"Максимальный возраст участника, я предполагаю, будет в районе 70 с лишним лет, потому что у нас есть такие уникальные возрастные бегуны среди мужчин и женщин. Одной спортсменке 94 года, но я пока не знаю, будет ли участвовать эта женщина", - добавил собеседник агентства.
Московский полумарафон проходит в столице 25 и 26 апреля, на старт выйдут участники из 33 стран.