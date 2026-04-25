Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 25.04.2026
Стал известен средний возраст участников Московского полумарафона

© Фото : Пресс-служба Московского полумарафонаУчастники Московского полумарафона
© Фото : Пресс-служба Московского полумарафона
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средний возраст участников Московского полумарафона составляет 35 лет.
  • На дистанции в пять километров могут принимать участие дети от 14 лет, а в полумарафоне возраст участников начинается с 18 лет.
  • Московский полумарафон проходит в столице 25 и 26 апреля, на старт выйдут участники из 33 стран.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Средний возраст участников Московского полумарафона составляет 35 лет, сообщил в интервью РИА Новости директор Московского полумарафона и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.
"Средний возраст в Московском полумарафоне - 35 лет", - рассказал Тарасов.
По его словам, на дистанции в пять километров могут принимать участие дети от 14 лет, в полумарафоне этот возраст начинается с 18 лет.
"Максимальный возраст участника, я предполагаю, будет в районе 70 с лишним лет, потому что у нас есть такие уникальные возрастные бегуны среди мужчин и женщин. Одной спортсменке 94 года, но я пока не знаю, будет ли участвовать эта женщина", - добавил собеседник агентства.
Московский полумарафон проходит в столице 25 и 26 апреля, на старт выйдут участники из 33 стран.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Вчера, 06:28
 
Дмитрий ТарасовМосква
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    А. Уолтон
    66
    23
  • Теннис
    Завершен
    Б. Бенчич
    Д. Шнайдер
    67
    26
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Д. Галфи
    66
    32
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Ак Барс
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Оренбург
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Майнц 05
    Бавария
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Кристал Пэлас
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Локомотив
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Барселона
    0
    2
  • Футбол
    Отменен
    Ростов
    Торпедо
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Ньюкасл
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    ЦСКА
    0
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    Ф. Марожан
    666
    274
  • Футбол
    Завершен
    Анже
    ПСЖ
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Атлетик Бильбао
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Оттава
    Каролина
    2
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала